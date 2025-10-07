मेरी खबरें
    Ladli Behna Yojana: आ गई तारीख... इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये

    Ladli Behna Yojana में पंजीबद्ध बहनों के बैंक खातों में इसी माह से 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। दीपावली पर्व के अवसर पर 15 अक्टूबर से पहले लाडली बहनों के बैंक खातों में यह बढ़ी हुई राशि डाली जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 06:38:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 06:38:52 PM (IST)
    Ladli Behna Yojana की 29वीं किस्त कब आएगी?

    HighLights

    1. सरकार पर आएगा 318 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार।
    2. प्रतिमाह 1,859 करोड़ रुपये हो जाएगी योजना की राशि।
    3. दीपावली से पहले खातों में सीएम मोहन यादव डालेंगे राशि।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों (Ladli Behna Yojana) को इसी माह से 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। दीपावली पर्व के अवसर पर (ladli behna yojan 29th installment date) 15 अक्टूबर से पहले लाडली बहनों के बैंक खातों में यह बढ़ी हुई राशि डाली जाएगी। इससे सरकार पर 318 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

    डॉ. मोहन यादव ने की थी रुपये बढ़ाने की घोषणा

    वर्तमान में लाडली बहनों को 1,250 रुपये हर माह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की किस्त में 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा अगस्त माह में की थी। 23 अक्टूबर को भाई दूज है और इसी दिन से मुख्यमंत्री ने 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। अभी इस योजना पर प्रतिमाह 1,541 करोड़ व्यय होते हैं।

    1,859 करोड़ रुपये का खर्च हर माह

    यह राशि 1,250 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने से 1,859 करोड़ रुपये का खर्च हर माह आएगा। हर माह मुख्यमंत्री 15 तारीख के पहले इस योजना की राशि ट्रांसफर करते हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि लाडली बहनों के खातों में 15 अक्टूबर के पहले ही यह राशि जमा करा दी जाएगी।

