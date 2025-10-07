Ladli Behna Yojana: आ गई तारीख... इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों (Ladli Behna Yojana) को इसी माह से 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। दीपावली पर्व के अवसर पर (ladli behna yojan 29th installment date) 15 अक्टूबर से पहले लाडली बहनों के बैंक खातों में यह बढ़ी हुई राशि डाली जाएगी। इससे सरकार पर 318 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

डॉ. मोहन यादव ने की थी रुपये बढ़ाने की घोषणा वर्तमान में लाडली बहनों को 1,250 रुपये हर माह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की किस्त में 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा अगस्त माह में की थी। 23 अक्टूबर को भाई दूज है और इसी दिन से मुख्यमंत्री ने 250 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है। अभी इस योजना पर प्रतिमाह 1,541 करोड़ व्यय होते हैं।