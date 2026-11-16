मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

Ladli Behna Yojana: कब आएगी लाड़ली बहनों की 43वीं किस्त? जानें तारीख और स्टेटस चेक करने का तरीका

Ladli Behna Yojana 43rd Installment: 42वीं किस्त की राशि खातों में पहुंचने के बाद अब प्रदेश की लाड़ली बहनों को योजना की अगली यानी 43वीं किस्त का इंतजार है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 03:28:17 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 03:28:17 PM (IST)
Ladli Behna Yojana: कब आएगी लाड़ली बहनों की 43वीं किस्त? जानें तारीख और स्टेटस चेक करने का तरीका
Ladli Behna Yojana: कब आएगी लाड़ली बहनों की 43वीं किस्त?

HighLights

  1. 13 नवंबर को 1.24 करोड़ बहनों के खाते में आई थी 42वीं किस्त
  2. नियमों के तहत 10 से 15 दिसंबर के बीच आ सकती है 43वीं किस्त
  3. समय पर पैसा पाने के लिए बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय होना जरूरी

डिजिटल डेस्क। दीपावली के बाद मध्य प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा तोहफा देते हुए 13 नवंबर को योजना की 42वीं किस्त जारी कर दी है। शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की करीब 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये के मान से कुल 1831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की।

42वीं किस्त की राशि खातों में पहुंचने के बाद अब प्रदेश की लाड़ली बहनों को योजना की अगली यानी 43वीं किस्त का इंतजार है।

दिसंबर में कब जारी हो सकती है 43वीं किस्त?

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के नियमों और अब तक के पैटर्न के अनुसार, सरकार हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच पात्र महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करती है। नवंबर महीने में 42वीं किस्त 13 तारीख को जारी की गई थी। ऐसे में पूरी संभावना है कि योजना की 43वीं किस्त आगामी दिसंबर महीने में 10 से 15 दिसंबर के बीच जारी की जा सकती है।


हालांकि, राज्य सरकार या महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 43वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कार्यक्रम से कुछ दिन पहले की जाएगी। यदि दिसंबर में कोई बड़ा शासकीय आयोजन या विशेष पर्व पड़ता है, तो सरकार तय तारीख से एक-दो दिन पहले भी राशि जारी कर सकती है।

घर बैठे ऐसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस

जिन महिलाओं को यह देखना है कि उनके खाते में योजना की किस्त पहुंची है या नहीं, वे घर बैठे ऑनलाइन अपना भुगतान स्टेटस जांच सकती हैं...

  • सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाएं।

  • होमपेज पर "आवेदन एवं भुगतान की स्थिति" विकल्प पर क्लिक करें।

  • अपना लाड़ली बहना आवेदन क्रमांक या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें।

  • स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और "ओटीपी भेजें" पर क्लिक करें।

  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर वेरिफाई करें, जिसके बाद आपकी सभी किस्तों का विवरण स्क्रीन पर खुल जाएगा।

(नोट: समय पर अगली किस्त का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाएं यह सुनिश्चित कर लें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी (DBT) सक्रिय हो।)

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।