Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, सरकार ने विधानसभा में किया एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि सरकार भविष्य में योजना की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये तक ले जाने को तैयार है। यह बात उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कही। आइए जानते हैं कि सीएम मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा है।

विपक्ष पर पलटवार, योजना जारी रहने का भरोसा मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बार-बार तीन हजार रुपये की मांग उठा रहा है और योजना बंद होने की आशंका जता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने शुरुआत से ही राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया है। उन्होंने याद दिलाया कि जून 2023 में लागू हुई योजना को लेकर चुनाव के समय भी शंकाएं जताई गई थीं, लेकिन सरकार ने लगातार भुगतान जारी रखा।

2028 तक 5000 रुपये का लक्ष्य सीएम ने बताया कि पहले बहनों को 1000 रुपये दिए गए, फिर 1250 और अब 1500 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा इसे यहीं रोकने का नहीं है 2028 तक 5000 रुपये प्रतिमाह देने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर विपक्ष से रचनात्मक सुझाव भी मांगे, ताकि कामकाजी महिलाओं की आय 10 से 15 हजार रुपये तक पहुंचाने के प्रयास किए जा सकें। विपक्षी कहते थे कि 'लाड़ली बहना योजना' बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी बहनों को लगातार राशि मिल रही है... लाड़ली बहनों को पहले ₹1,000 दिए गए, फिर ₹1,250 और अब बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। ये राशि लगातार बढ़ती जाएगी...#VidhanSabhaMP pic.twitter.com/3Oytxvua1F — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 18, 2025 X पर साझा किया बयान