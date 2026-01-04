MP की राजधानी भोपाल में ही मल-मूत्र वाला पानी पी रही बड़ी आबादी, यूनियन कार्बाइड से लगी बस्तियों में हालात खराब

मोहम्मद अबरार खान, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिन इलाकों ने आज से 41 साल पहले गैस त्रासदी झेली थी, वे सिस्टम की बेरुखी से तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। कुख्यात यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास बसी 42 बस्तियों में बसी बड़ी आबादी भी मल-मूत्र और घातक रसायन मिला पानी पीने को मजबूर है। यह तब है जब निगम के अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में बकायदा शपथपत्र देकर जल्द ही हालात सुधार लेने का वादा कर चुके हैं। इस शपथपत्र के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे।

दरअसल गैस पीड़ित संगठनों की शिकायतों पर सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2012 में एक निगरानी समिति का गठन किया था। इस समिति ने इन बस्तियों के हैंडपंप और कुंओं के पानी की जांच कराई तो उसमें हैवी मेटल, डाइक्लोरोइथीन जैसे रसायन मिले। समिति ने पेयजल के लिए पाइप लाइन डालने का निर्देश दिया। नगर निगम ने 2017 से पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू की, लेकिन यह पाइपलाइन नालियों से होकर गुजारी गई। समिति ने 2018 में इस पानी की जांच कराई तो इसमें भारी मात्रा में ई. कोलाई नाम का बैक्टिरिया पाया गया। यह मलजल में ही मिलता है।

दोबारा निरीक्षण किया समिति ने पाया कि यह सीवेज की वजह से हो रहा है। 2018 में नगर निगम ने शपथपत्र देकर कहा कि अमृत-1 में सीवर लाइन को अलग कर देंगे। ऐसा नहीं हो पाया। अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी समिति ने यूनियन कार्बाइड के आसपास की 42 कॉलोनियों का दोबारा निरीक्षण किया। इस दौरान कई इलाकों में टैप कनेक्शन न होने, टूटी पाइप लाइनों से सीवेज मिला पानी आपूर्ति होने जैसी गंभीर शिकायतें सामने आईं। गैस पीड़ित संगठन भोपाल ग्रुप फार इंफार्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा का कहना है कि “यूनियन कार्बाइड के पीछे बसे इलाकों में आज भी लोग दूषित पानी पी रहे हैं। अमृत-1 ही नहीं अमृत-2 योजना में भी यहां कोई काम नहीं हुआ है।