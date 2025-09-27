कोर्ट पेशी में आई पीड़िता का वकील असलम अली ने बुरी नीयत से पकड़ा हाथ, बोला- तुम्हारे साथ गरबा खेलना है

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केस की सुनवाई के जिला कोर्ट परिसर में आई पीड़िता से एक वकील ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता परिसर में केस लड़ रहे अपने वकील का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपित वकील वहां पहुंचा और उसने बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ा। साथ ही उसके साथ गरबा खेलने की फरमाइश भी रख दी। पीड़िता अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी तो आरोपित ने उसका पीछा भी किया।

वहीं जब पीड़िता ने यह पूरी घटना उसका केस लड़ रहे वकील को बताई तो कोर्ट में उसका विरोध हुआ। साथ ही कुछ वकीलों ने आरोपित की पिटाई भी कर दी। इस मामले में एमपीनगर थाने में छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है।

एसीपी मिथिलेश भारद्वाज के अनुसार 22 वर्षीय पीड़िता जहांगीराबाद क्षेत्र में रहती है। भोपाल कोर्ट में उसका दुष्कर्म का केस लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए पीड़िता शनिवार को कोर्ट परिसर में आई थी। पीड़िता का केस वकील धनराज राजपूत लड़ रहे हैं। वह दोपहर करीब 12 बजे उनके केबिन के पास ही इंतजार कर रही थी। इसी दौरान असलम अली नामक वकील वहां पहुंचा। उसने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि- तुम्हारे साथ गरबा खेलना है। वकील की हरकत से आहत होकर पीड़िता वहां से आगे जाने लगी तो आरोपित भी उसका पीछा करने लगा। वहीं कुछ देर बाद पीड़िता ने वकील धनराज को इसकी जानकारी दी।