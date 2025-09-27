मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कोर्ट पेशी में आई पीड़िता का वकील असलम अली ने बुरी नीयत से पकड़ा हाथ, बोला- तुम्हारे साथ गरबा खेलना है

    बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ा। साथ ही उसके साथ गरबा खेलने की फरमाइश भी रख दी। पीड़िता अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी तो आरोपित ने उसका पीछा भी किया। वहीं जब पीड़िता ने यह पूरी घटना उसका केस लड़ रहे वकील को बताई तो कोर्ट में उसका विरोध हुआ।

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 09:47:14 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 09:52:11 PM (IST)
    कोर्ट पेशी में आई पीड़िता का वकील असलम अली ने बुरी नीयत से पकड़ा हाथ, बोला- तुम्हारे साथ गरबा खेलना है
    वकील ने की छेड़छाड़।

    HighLights

    1. इस छेड़छाड़ के विरोध में अन्‍य वकील आगे आए।
    2. सबने मिलकर आरोपित की जमकर की पिटाई।
    3. इसके बाद एमपीनगर थाने में केस भी दर्ज कराया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केस की सुनवाई के जिला कोर्ट परिसर में आई पीड़िता से एक वकील ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता परिसर में केस लड़ रहे अपने वकील का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपित वकील वहां पहुंचा और उसने बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ा। साथ ही उसके साथ गरबा खेलने की फरमाइश भी रख दी। पीड़िता अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी तो आरोपित ने उसका पीछा भी किया।

    वहीं जब पीड़िता ने यह पूरी घटना उसका केस लड़ रहे वकील को बताई तो कोर्ट में उसका विरोध हुआ। साथ ही कुछ वकीलों ने आरोपित की पिटाई भी कर दी। इस मामले में एमपीनगर थाने में छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है।

    एसीपी मिथिलेश भारद्वाज के अनुसार 22 वर्षीय पीड़िता जहांगीराबाद क्षेत्र में रहती है। भोपाल कोर्ट में उसका दुष्कर्म का केस लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए पीड़िता शनिवार को कोर्ट परिसर में आई थी। पीड़िता का केस वकील धनराज राजपूत लड़ रहे हैं। वह दोपहर करीब 12 बजे उनके केबिन के पास ही इंतजार कर रही थी।

    इसी दौरान असलम अली नामक वकील वहां पहुंचा। उसने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि- तुम्हारे साथ गरबा खेलना है। वकील की हरकत से आहत होकर पीड़िता वहां से आगे जाने लगी तो आरोपित भी उसका पीछा करने लगा। वहीं कुछ देर बाद पीड़िता ने वकील धनराज को इसकी जानकारी दी।

    वकील असलम अली की इस हरकत पर वकीलों ने गुस्सा जताया और कोर्ट में ही उसकी पिटाई भी हुई। आरोप है कि पीड़िता से दो दिन पहले भी इसी वकील ने छेड़छाड़ की थी, हालांकि तब उसने कोई एक्शन नहीं लिया था, वहीं शनिवार को उसने विरोध दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.