भोपाल में थाने के सामने स्थित पूर्व मंत्री के घर का ताला तोड़ा, दो लाइसेंसी बंदूक समेत 50 लाख का सामान चोरी

राजधानी समेत पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है। थाने के सामने जब वारदात हो जाती है और पुलिस सोती रहती है, तो बाकि स्थानों पर क्या हाल है, कल्पना की जा सकती है। हमने पिछले दिनों नारायण नगर में हो रही वारदातों को लेकर पुलिस को चेताया था, लेकिन तमाम घटनाओं के बावजूद पुलिस सतर्क नहीं है।

- राजकुमार पटेल, पूर्व मंत्री

घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे न लगे होने के कारण चोरों का सुराग अब तक नहीं लगा है। पुलिस आसपास के कैमरे खंगाल रही है ताकि आरोपितों की तलाश की जा सके।

- विवेक सिंह, डीसीपी जोन-2