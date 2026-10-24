MP में डिप्टी सीएम के पूर्व OSD पर लोकायुक्त की FIR; शराब दुकान का ठेका दिलाने के लिए फर्जी FDR लेने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब ठेके में हुए बड़े फर्जीवाड़े में लोकायुक्त संगठन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी रहे तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। लोकायुक्त ने भोपाल में शराब दुकान का ठेका दिलाने के लिए पौने तीन करोड़ रुपये की फर्जी एफडीआर स्वीकार करने में मदद के आरोप में आबकारी अधिकारी और शराब ठेकेदार जसवंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया है।

यह है पूरा मामला वर्ष 2024-25 के लिए भोपाल में आबकारी ठेके के दौरान जमा कराई गई प्रतिभूति (सिक्योरिटी डिपॉजिट) में बड़ा गोलमाल सामने आया था। आरोप है कि शराब दुकान का ठेका पाने के लिए 2,75,33,335 रुपये (पौने तीन करोड़ रुपये) की फर्जी एफडीआर और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट का प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस पूरे खेल में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा द्वारा साजिशपूर्वक मदद पहुंचाने का खुलासा हुआ है।