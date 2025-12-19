जबड़ा खोया, जमीन दान की... अब अंतिम सांसों से जूझ रहे शिक्षक को पेंशन तक नसीब नहीं, धूल फांक रही मदद की फाइल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ''परोपकाराय पुण्याय'' अर्थात दूसरों का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस आदर्श वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बनाने वाले भोपाल निवासी 71 वर्षीय सुरेश चन्द्र मिश्र की कहानी भी कुछ ऐसी है। यह उस शिक्षक की नियति है जिसने समाज को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, लेकिन आज जब उसे मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है, तो सिस्टम ने अपनी आंखें फेर ली हैं।

मूल रूप से मऊगंज (एमपी) के ग्राम गौरी निवासी सुरेश चन्द्र मिश्र ने गांव में भविष्य की पौध तैयार करने के लिए अपनी पांच डिसमिल कीमती जमीन दान कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 33 वर्षों तक बच्चों को निशुल्क अंग्रेजी का ज्ञान दिया। लेकिन नियति देखिए, साल 2016 में उन्हें मुंह के कैंसर ने जकड़ लिया। इंदौर में हुए एक बड़े ऑपरेशन में उनका जबड़ा निकालना पड़ा। बाद में कृत्रिम प्लेट भी गाल फाड़कर बाहर आ गई। इस इलाज की भारी कीमत उन्हें अपनी साढ़े चार एकड़ पुश्तैनी खेती गिरवी रखकर चुकानी पड़ी।