    धोखा देकर दूसरी युवती से शादी की, प्रेमिका ने रात में सहेलियों के साथ प्रेमी के घर मचाया हंगामा, रॉड-डंडों से हमला

    By prashant vyasEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 10:13:44 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 10:13:43 PM (IST)
    प्रेमिका ने रात में सहेलियों के साथ प्रेमी के घर मचाया हंगामा (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्यार में धोखा देने और दूसरी युवती से शादी करने पर एक प्रेमिका ने अपनी सहेलियों के साथ पूर्व प्रेमी के घर आधी रात को धावा बोल दिया। उन्होंने पूर्व प्रेमी के घर के सामने हंगामा मचाया। वहीं जब उसके स्वजन घर से बाहर निकले तो दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और रॉडों से हमला हुआ। इसमें एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए, जिसमें से एक युवक को अस्पातल में भर्ती किया गया है। शिकायत पर टीटीनगर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का काउंटर केस दर्ज किया है।

    मामले की जांच कर रहे प्रधान आरक्षक तरूण कुमार का कहना है कि पूर्व प्रेम संबंध को लेकर घटना हुई है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार एमपी नगर जैन मंदिर के सामने बस्ती में रहने वाली 22 वर्षीय आकांक्षा दांगी पिता भैरो दांगी पेशे से क्लब डांसर हैं। उसने पुलिस को बताया कि पत्रकार कालोनी के पीछे पंचशील नगर निवासी शुभम बंजारा उसका पूर्व प्रेमी है। लेकिन बीते दिनों उसने धोखा देते हुए एक अन्य युवती से शादी कर ली। मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात करीब दो बजे शुभम की बहन से फोन पर बात हुई थी।


    इसके बाद वह अपने सहेली दीपाली और अन्य के साथ शुभम के घर पहुंच गई थी। तभी शुभम की साली तन्नू व पत्नी योगिता उर्फ शेफू गाली-गालौच करने लगीं। इसी बीच शोर सुनकर शुभम भी आ गया। उसने आते ही गाली-गालौच करते हुए लोहे के पाइप से उसके पैर पर हमला कर दिया। यह देख आकांक्षा की दोस्त पीहू व दीपाली आ गईं। उन्होंने बीच-बचाव किया, तभी तन्नू ने दीपाली के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इससे उसके सिर में चोट लग गई।

    पुलिस ने आकांक्षा की शिकायत पर शुभम, उसकी पत्नी योगिता उर्फ सेफू, साली तन्नू पर मामला दर्ज किया है। उधर शुभम बंजारा का साला अमन खटक भी पंचशील नगर में ही रहता है। रात करीब 2:30 बजे वह जब घर में सो रहा था, तभी आकांक्षा और उसकी सहेलियों ने घर का दरवाजा खट-खटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वे विवाद करने लगीं। शोर सुनकर अमन के स्वजन भी बाहर आए। युवतियों ने सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। अमन बीच बचान करने आया तभी युवतियों के साथ आए एक लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाएं हाथ में चोट लगी है और अस्पताल में भर्ती है।

