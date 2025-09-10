भोपाल में मछली परिवार पर अवैध प्लॉट बिक्री का आरोप, अनंतपुरा-कानासैया की 14 खसरों की जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माफिया मछली परिवार के कारनामों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। हथाईखेड़ा डैम के पास अनंतपुरा में भले ही प्रशासन ने ड्रग्स माफिया और हिंदु युवतियों से यौन शोषण के आरोपित यासीन व शाहवर मछली के स्वजनों से 100 करोड़ की 52 एकड़ शासकीय भूमि वापस ले ली हो, लेकिन अनंतपुरा में अब भी मछली परिवार के अवैध कब्जे और अतिक्रमण बरकरार हैं। इसको लेकर हुजूर एसडीएम कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

शिकायत में मछली परिवार द्वारा अवैध तरीके से प्लाट विक्रय करने का आरोप लगाते हुए करीब 14 खसरे दिए गए हैं। इसके बाद से हुजूर तहसील में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम व तहसीलदार ने जांच शुरू करवा दी है। इसमें भूमाफिया के नाम सहित अवैध कालोनियों का जिक्र भी है, जो अनंतपुरा के अलावा कान्हासैया क्षेत्र में विकसित की गई हैं।

शिकायत के अनुसार, अनंतपुरा में आनंद लेक सिटी नाम से बनाई गई कालोनी पूरी तरह अवैध है। आरोप है कि मछली परिवार ने नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति लिए बिना ही भूखंडों का अंकन कर बिक्री कर दी है। इसमें खसरा नंबर 36 से 49, 58 और 98 से 106 शामिल बताए गए हैं। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि इन खसरा नंबरों की वर्ष 1959 से वर्तमान तक की स्थिति की जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही, अब तक विक्रय किए गए भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पंजीयन विभाग को निर्देशित किया जाना आवश्यक है।