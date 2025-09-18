मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालय स्कूलों-कॉलेजों में हर्बल गार्डन विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को औषधीय पौधों के महत्व और देखभाल के बारे में जागरूक करना है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय की इस पहल से नई पीढ़ी को प्राकृतिक स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया जा रहा है।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:40:14 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:49:10 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में हर्बल गार्डन विकसित कराएंगे आयुर्वेदिक कॉलेज
    तुलसी का पौधा। फाइल फोटो

    HighLights

    1. तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी।
    2. राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस से आयुष मंत्रालय की पहल पर शुरू होगा काम।
    3. आयुष मंत्रालय की योजना से आयुर्वेद को बढ़ावा देने की पहल।

    मुकेश विश्वकर्मा, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अब स्कूलों और कालेजों में हर्बल गार्डन विकसित करने की तकनीक साझा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में औषधीय पौधे लगाना और नई पीढ़ी को इन पौधों के महत्व की जानकारी देना है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की इस पहल के दौरान विशेषज्ञ स्कूलों में जाकर बताएंगे कि किन-किन औषधीय पौधों को घर में लगाया जा सकता है और उनकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए।

    भोपाल में इसकी जिम्मेदारी शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय ने उठाई है। महाविद्यालय के विशेषज्ञों का दल स्कूलों और कालेजों में जाकर विद्यार्थियों को बता रहा है कि हर्बल गार्डन में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा और शतावरी जैसे पौधे कैसे लगाए और संभाले जा सकते हैं। साथ ही पौधों की उपयोगिता और औषधीय गुण भी समझाए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    संस्थान की ओर से आयुर्वेदिक किचन वर्कशाप भी आयोजित हो रही है। इसमें विद्यार्थियों को पौष्टिक और स्वास्थ्यकर व्यंजन तैयार करना सिखाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बचपन से ही प्राकृतिक खानपान और औषधीय पौधों का महत्व समझ में आएगा, तो बच्चे आगे चलकर इन्हें अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना सकेंगे।

    औषधीय पौधे जीवन का आधार

    अस्पताल के दृव्यगुण विभाग की प्रमुख डॉ. अंजली जैन ने बताया कि हर्बल गार्डन छात्रों को किताबों से परे जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देता है। जब बच्चे इन पौधों को लगाते और उनकी देखभाल करते हैं तो वे प्रकृति और स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को समझ पाते हैं।

    बच्चों में बढ़ेगा आयुर्वेद के प्रति लगाव

    हमारी कोशिश है कि हर शैक्षणिक संस्थान और घर में हर्बल गार्डन हो, इससे बच्चों में आयुर्वेद के प्रति लगाव बढ़ेगा। आयुष मंत्रालय की पहल को हम बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। - डॉ. उमेश शुक्ला, प्राचार्य, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद अस्पताल

