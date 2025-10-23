मेरी खबरें
    मध्‍य प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित, 4 महामंत्री, 9 मंत्री, देखें पूरी लिस्‍ट

    भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्‍डेलवाल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की सहमति से आज दिनांक 23-10-2025 गुरुवार को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा संलग्‍न सूची अनुसार की है-

    मध्‍य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी घोषित।

    भाजपा की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें नौ उपाध्यक्ष, चार महामंत्री और नौ मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा महिला मोर्चा की लता वानखेड़े, राज्यसभा सदस्य सुमेर सोलंकी, इंदौर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे को महामंत्री बनाया गया है।

    भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्‍डेलवाल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की सहमति से आज दिनांक 23-10-2025 गुरुवार को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा संलग्‍न सूची अनुसार की है।

    मप्र भाजपा के वर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों की जानकारी के लिए यहां Click करें।

