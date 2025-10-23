भाजपा की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें नौ उपाध्यक्ष, चार महामंत्री और नौ मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा महिला मोर्चा की लता वानखेड़े, राज्यसभा सदस्य सुमेर सोलंकी, इंदौर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे को महामंत्री बनाया गया है।