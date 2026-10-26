MP कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2026: नहीं कर सकेंगे शत-प्रतिशत चयन की गारंटी का प्रचार, हॉस्टल में सीलिंग फैन पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश में पहली बार कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर व्यवस्था का अंकुश लगाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों के पंजीयन और विनियमन के लिए मप्र कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। अब कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीयन अनिवार्य होगा। साथ ही शुल्क, शिक्षकों की योग्यता, विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधाओं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों का पालन करना होगा।

दरअसल नई दिल्ली, कोटा, लखनऊ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कोचिंग संस्थानों में हुए हादसों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में केंद्र सरकार को कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद केंद्र ने राज्यों को नियम बनाने के निर्देश दिए थे। अब प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

इस नियम के अनुसार, कोचिंग संचालकों को 90 दिन के भीतर पंजीयन के लिए आवेदन करना होगा। पंजीयन तीन साल के लिए मान्य रहेगा, जिसके बाद उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हस्तांतरणीय नहीं होगा और एक ही संस्थान की प्रत्येक शाखा को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा। सीलिंग फैन पर प्रतिबंध पंजीयन से पहले संबंधित क्षेत्र के अधिकारी भवन अनुज्ञा, अग्नि सुरक्षा और अन्य जरूरी मानकों की जांच करेंगे। वहीं छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हॉस्टलों में सीलिंग फैन लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजीयन निलंबित या निरस्त होने पर संबंधित आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर संभागायुक्त के समक्ष अपील की जा सकेगी।