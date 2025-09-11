मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को नियुक्तियों के लिए फ्री-हैंड, 1004 ब्लाक अध्यक्ष बनाएंगे

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप संगठन सृजन अभियान के माध्यम से बने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को नियुक्तियों के लिए फ्री-हैंड यानी सर्वाधिकार दिया गया है। वे क्षेत्र के जातीय और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए नियुक्तियां करेंगे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें जिले के जातिगत समीकरण का डाटा भी भेजा है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस के 1,004 ब्लाक हैं।

विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस को मिली करारी हार का बड़ा कारण संगठन की कमजोरी को माना गया था। संगठन को सशक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर वर्ष 2025 को संगठन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिला इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए मशक्कत के बाद जिला अध्यक्षों का चयन किया गया।

अब इन अध्यक्षों को अब अपने नीचे की इकाइयां बनानी हैं। प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी टीम बनाएं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में विचारधारा से डिगे नहीं। संघर्षशील हो और भाजपा व सरकार का डटकर मुकाबला करे। जिला अध्यक्षों की पहली परीक्षा ब्लाक स्तर पर नियुक्तियां जिला अध्यक्षों की पहली परीक्षा होगी। इसमें उन्हें न केवल वरिष्ठ नेताओं के साथ जातीय और स्थानीय समीकरणों को साधना होगा बल्कि ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप हो यानी जिनके लिए नेता नहीं पार्टी प्रथम हो। इस काम में जिला अध्यक्षों का सहयोग समन्वय समिति करेंगी, जिनकी बैठकें 26 सितंबर तक करने के निर्देश प्रदेश कांग्रेस ने दिए हैं।