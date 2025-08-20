मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैदानी नेताओं का टोटा, एक ही चेहरे पर लगा रहे बार-बार दांव

    मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैदानी नेताओं का टोटा है, जिससे एक ही चेहरे पर बार-बार दांव लगाया जा रहा है। ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग में नेताओं की कमी अधिक दिखाई दे रही है। हाल ही में घोषित कांग्रेस जिलाध्यक्षों में भी कई ऐसे नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जो केंद्रीय और प्रदेश संगठन में भी पदाधिकारी हैं।

    By Dhananajay Pratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 11:40:17 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 11:45:58 AM (IST)
    MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैदानी नेताओं का टोटा, एक ही चेहरे पर लगा रहे बार-बार दांव
    मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. कांग्रेस में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग में नेताओं की कमी ज्यादा।
    2. विधायक महेश परमार को भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाया था।
    3. पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम केंद्रीय चुनाव के समिति के सदस्य हैं।

    धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई जिलों में मैदानी नेताओं का टोटा है। स्थिति यह है संगठन से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मैदान तक एक ही चेहरे पर बार-बार दांव लगाया जा रहा है। ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग में नेताओं की कमी अधिक दिखाई दे रही है। हाल ही में घोषित कांग्रेस जिलाध्यक्षों में भी कई ऐसे नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जो केंद्रीय और प्रदेश संगठन में भी पदाधिकारी हैं।

    सतना ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बनाए गए सिद्धार्थ कुशवाहा प्रदेश कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष हैं। पार्टी ने उन्हें वर्ष 2022 में महापौर, वर्ष 2023 में विधानसभा और वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया। वह विधानसभा चुनाव जीते पर लोकसभा का हार गए। सतना में कोई बड़ा ओबीसी नेता नहीं होने के कारण हर जगह पार्टी उन्हें आगे कर रही है।

    विधायक महेश परमार को लोकसभा चुनाव लड़ाया था

    आदिवासी नेता और डिंडौरी से विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम केंद्रीय चुनाव के समिति के सदस्य हैं। अब उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव भी मंडला से लड़वाया था। उज्जैन ग्रामीण के अध्यक्ष बनाए गए विधायक महेश परमार को भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाया था। वह एससी वर्ग से आते हैं।

    naidunia_image

    यही कहानी राजगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए प्रियव्रत सिंह की भी है। वे राष्ट्रीय भूमिका में रहे हैं। दिल्ली में चुनाव वार रूम संभालने सहित कई राज्यों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। जिला पंचायत चुनाव जीतकर राजनीतिक करिअर आरंभ करने वाले प्रियव्रत मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कमल नाथ सरकार में वे कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे।

    पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह की भूमिका को लेकर यही स्थिति है। वे ग्वालियर संभाग के प्रभारी रहे हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के भी प्रभारी हैं। अन्य राज्यों में भी उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारी निभाई है। इसी तरह बैतूल के अध्यक्ष निलय डागा को सेवा दल, खंडवा की अध्यक्ष प्रतिमा रघुवंशी को बाल कांग्रेस के प्रभार से मुक्त किया जाएगा।

    naidunia_image

    यह सकारात्मक संकेत है

    एक साल पहले यह स्थिति थी कि पांच जिलाध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब अच्छी प्रतिस्पर्धा है। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र है। इसकी व्यूह रचना देखने के लिए जयवर्धन को रखा है। इसी तरह से मंडला-डिंडौरी लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से ओमकार सिंह मरकाम को लगाया है। ऐसा नहीं है कि नेताओं की कमी है। पार्टी नया पैटर्न लेकर आई है। यह सकारात्मक संकेत है। एक व्यक्ति को पूरे लोकसभा क्षेत्र का कार्यभार दे रहे हैं। विकेंद्रीकरण को लेकर राहुल गांधी की यह रणनीति है। - जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.