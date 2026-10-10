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करुणाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश की पहली 21 फीट ऊंची पंचमुखी महाकाली की प्रतिमा; 10 अक्टूबर को प्लैटिनम प्लाजा से निकलेगी भव्य शोभायात्रा

शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश की पहली 21 फीट ऊंची विशाल पंचमुखी महाकाली की प्रतिमा स्थापित की जा ...और पढ़ें

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 01:05:22 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 01:05:22 PM (IST)
करुणाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश की पहली 21 फीट ऊंची पंचमुखी महाकाली की प्रतिमा; 10 अक्टूबर को प्लैटिनम प्लाजा से निकलेगी भव्य शोभायात्रा
प्रदेश की पहली 21 फीट पंचमुखी महाकाली।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शारदीय नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर झीलों की नगरी भोपाल में आस्था, भक्ति और कला का अनोखा दृश्य देखने को मिलने जा रहा है। नेहरू नगर स्थित प्रसिद्ध करुणाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश की पहली 21 फीट ऊंची विशाल 'पंचमुखी महाकाली' (मां बड़ी अम्मा) की प्रतिमा स्थापित की जा रही है।

इस ऐतिहासिक और अलौकिक प्रतिमा के भोपाल आगमन पर शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 की शाम को भव्य स्वागत समारोह और शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

10 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे प्लैटिनम प्लाजा पर भव्य स्वागत और आरती

प्रतिमा के नगर आगमन पर 10 अक्टूबर को शाम 06:30 बजे प्लैटिनम प्लाजा चौराहे पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित होगा। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति में मां पंचमुखी महाकाली का शास्त्रीय विधि-विधान से पूजन और 108 या विशेष आरती संपन्न होगी।


बारेलाल बैंड की सुमधुर धुनों के बीच निकलेगी भव्य शोभायात्रा

प्लैटिनम प्लाजा चौराहे पर स्वागत आरती के उपरांत प्रसिद्ध बारेलाल बैंड की सुमधुर भक्ति धुनों के साथ एक विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी।

यह शोभायात्रा प्लैटिनम प्लाजा से प्रारंभ होकर माता मंदिर चौराहा और मैनिट (MANIT) चौराहा होते हुए नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम पहुंचेगी, जहां प्रतिमा को गर्भगृह/पंडाल में विराजित किया जाएगा।

'नौ रातें, नौ रंग और नौ दिव्य रूप' थीम पर आधारित महोत्सव

करुणाधाम आश्रम की युवा समिति के अध्यक्ष शाश्वत शांडिल्य के अनुसार:

  • विशिष्ट थीम: इस वर्ष का शारदीय नवरात्रि महोत्सव 'नौ रातें, नौ रंग और नौ दिव्य रूप' की भव्य थीम पर मनाया जा रहा है।

  • भक्तों में उत्साह: प्रदेश में पहली बार 21 फीट ऊंची पंचमुखी महाकाली के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। नवरात्रि के दौरान पूरे नौ दिनों तक प्रतिदिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान, महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।