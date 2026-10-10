करुणाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश की पहली 21 फीट ऊंची पंचमुखी महाकाली की प्रतिमा; 10 अक्टूबर को प्लैटिनम प्लाजा से निकलेगी भव्य शोभायात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शारदीय नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर झीलों की नगरी भोपाल में आस्था, भक्ति और कला का अनोखा दृश्य देखने को मिलने जा रहा है। नेहरू नगर स्थित प्रसिद्ध करुणाधाम आश्रम में मध्य प्रदेश की पहली 21 फीट ऊंची विशाल 'पंचमुखी महाकाली' (मां बड़ी अम्मा) की प्रतिमा स्थापित की जा रही है।

इस ऐतिहासिक और अलौकिक प्रतिमा के भोपाल आगमन पर शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 की शाम को भव्य स्वागत समारोह और शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 10 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे प्लैटिनम प्लाजा पर भव्य स्वागत और आरती प्रतिमा के नगर आगमन पर 10 अक्टूबर को शाम 06:30 बजे प्लैटिनम प्लाजा चौराहे पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित होगा। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति में मां पंचमुखी महाकाली का शास्त्रीय विधि-विधान से पूजन और 108 या विशेष आरती संपन्न होगी।