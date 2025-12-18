मप्र वन विभाग का अलर्ट, इस वर्ष 54 बाघों की मौत के बाद अब आदतन शिकारियों की तलाश

सौरभ सोनी, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में इस वर्ष (13 दिसंबर तक) 54 बाघों की मौत के बाद अब वन विभाग जागा है। मृत बाघों में आधे से ज्यादा के शिकार की आशंका है, ऐसे में वन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ ऐसे शिकारियों की तलाश भी शुरू कर दी है, जो बार- बार इन मामलों में गिरफ्तार होकर जमानत पर छूटे हैं। खासकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं उससे सटे क्षेत्रों में बाघों के शिकार की आशंका के संबंध में यह अलर्ट जारी किया गया है।

वन विभाग के अनुसार कई संदिग्ध लोगों द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और इसके आसपास सक्रिय होकर बाघों के शिकार की कोशिश की जा रही है। बता दें, इस वर्ष फरवरी और अक्टूबर माह में सर्वाधिक सात-सात बाघों की मृत्यु दर्ज की गई। मरने वाले 54 बाघों में 10 शावक और 11 मादा थीं। एक ही वर्ष में इतनी अधिक संख्या में बाघों की मृत्यु अस्वाभाविक मानी जा रही है। ऐसे में विभाग की वन्य प्राणी शाखा ने हाई अलर्ट जारी कर दिन और रात में संयुक्त गश्ती दलों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।संवेदनशील क्षेत्रों, मुख्यतः जहां बाघों का विचरण कोर क्षेत्र या जंगल के बाहर है या गांव के नजदीक है वहां अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा।