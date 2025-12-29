मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP सरकार की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, कर्मचारियों की इतनी छुट्टी खा जाएंगे शनिवार और रविवार

    वर्ष 2026 में सरकारी दफ्तर 127 दिन बंद रहेंगे। 23 सार्वजनिक और 104 शनिवार-रविवार अवकाश होंगे। 5 डेज वर्किंग जारी रहेगी। 62 ऐच्छिक अवकाशों में से कर्मच ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 11:54:52 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 12:06:29 PM (IST)
    MP सरकार की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, कर्मचारियों की इतनी छुट्टी खा जाएंगे शनिवार और रविवार
    पता चल गया कि सरकारी कर्मचारियों को 2026 में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 2026 में 127 दिन सरकारी कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे
    2. 23 सार्वजनिक अवकाश, 104 शनिवार-रविवार घोषित किए गए
    3. 5 डेज वर्किंग सिस्टम पहले की तरह लागू रहेगा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वर्ष 2026 में 127 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। 23 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। 104 शनिवार और रविवार रहेंगे। इस प्रकार कुल 127 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे वहीं, 63 दिन ऐच्छिक अवकाश रहेगा। अधिकारी कर्मचारी वर्ष भर में तीन ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अनुमोदन दे दिया है। अब इसे राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

    सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 में कार्य व्यवस्था और छुट्टियों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। इस बार भी कर्मचारियों के लिए 5 डेज वर्किंग सिस्टम पहले की तरह ही लागू रहेगा। यानी सरकारी दफ्तर सप्ताह में पांच दिन खुले रहेंगे और शनिवार-रविवार साप्ताहिक अवकाश रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से ड्यूटी आवर बढ़ाने का प्रस्ताव जरूर रखा गया था, लेकिन इस पर कर्मचारियों और विभागों के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते कार्य समय में कोई बदलाव नहीं किया गया।


    छुट्टियों के लिहाज से 2026 कर्मचारियों के लिए कुछ हद तक राहत भरा साबित हो सकता है। साल 2025 की तुलना में 2026 में एक सार्वजनिक अवकाश अधिक घोषित किया गया है। सरकार ने इस बार गणेश चतुर्थी (14 सितंबर) को भी सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही 2026 में कुल सार्वजनिक अवकाशों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जो कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

    कर्मचारियों को मिलेगा 62 ऐच्छिक अवकाश

    इसके अलावा, कर्मचारियों को 62 ऐच्छिक अवकाशों (Optional Holidays) की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। इन ऐच्छिक छुट्टियों में से कर्मचारी अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार तीन अवकाशों का चयन कर सकेंगे। इससे विभिन्न समुदायों और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार छुट्टियां लेने में कर्मचारियों को लचीलापन मिलेगा।

    शनिवार और रविवार ने किया कर्मचारियों का नुकसान

    छुट्टियों की कुल संख्या बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों को एक तरह से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। वर्ष 2026 में 6 महत्वपूर्ण त्योहार और जयंती शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं। चूंकि ये दिन पहले से ही साप्ताहिक अवकाश होते हैं, इसलिए कर्मचारियों को अलग से अतिरिक्त छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। इससे लगातार छुट्टियां मिलने की संभावनाएं कम हो गई हैं, जिसका असर कर्मचारियों की यात्रा और लंबे अवकाश की योजनाओं पर पड़ सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.