मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 300 विद्यार्थियों को कथा सुनने गुजरात भेज रही सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 300 विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार कथा सुनने के लिए गुजरात भेज रही है। वहां श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्र कथा शिविर में ये विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। इस राष्ट्र चिंतन शिविर में स्वामी धर्मबंधु की राष्ट्र कथा होनी है। यह आयोजन 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक होगा।
इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस 10 दिवसीय यात्रा के लिए विद्यार्थियों की सूची मांगी है। प्राचार्यों का कहना है कि आधे से अधिक शिक्षक चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। हाल में छमाही परीक्षा खत्म हुई है। अब जनवरी में प्री-बोर्ड परीक्षा और फरवरी में बोर्ड परीक्षा होने वाली है। साथ ही सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है। यह समय विद्यार्थियों को ऐसे आयोजनों में भेजने का नहीं है।
बताया जाता है कि इस शिविर के लिए नौवीं से 12वीं तक के एक स्कूल के तीन विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। इस शिविर में उन्हीं विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जो 10वीं के टापर होंगे। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी, कला उत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है। इसमें 100 शिक्षकों को भी भेजा जा रहा है। इसमें एक विद्यार्थी पर विभाग द्वारा 14 हजार रुपये खर्च होंगे।
स्कूलों से विद्यार्थियों की सूची मांगी गई है। 300 विद्यार्थियों को राष्ट्र कथा कक्षा शिविर में गुजरात भेजा रहा है। इससे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास होगा। - पीके सिंह, उप संचालक, राज्य शिक्षा संचनालय।