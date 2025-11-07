सोयाबीन फसल पर किसानों को प्रति क्विंटल 1,300 रुपये भावांतर राशि देगी मध्य प्रदेश सरकार, मॉडल रेट की भी घोषणा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रति क्विंटल 1,300 रुपये अपनी ओर से देगी। भावांतर योजना में अभी तक मंडियों में हुई बिक्री की दर का औसत निकालकर चार हजार रुपये मॉडल रेट तय किया है।

13 नवंबर को किसानों को मिलेगी राशि 13 नवंबर को अंतर की यह राशि पंजीकृत किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। मंडियों में इससे कम भाव मिलने के कारण प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें मंडियों में बिक्री का औसत मूल्य निकालकर मॉडल रेट तय करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए नौ लाख 36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया।