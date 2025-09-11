मेरी खबरें
    MP में 12वीं में फर्स्ट आने वाले 7832 विद्यार्थियों को सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिया स्कूटर

    मध्य प्रदेश में 12वीं परीक्षा में प्रथम आने वाले 7832 विद्यार्थियों को आज सीएम डॉ. मोहन यादव स्कूटर का तोहफा दिया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वाहन प्रदान किए गए। पेट्रोल स्कूटर के लिए 90 हजार और ई-स्कूटर के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है। बाकी विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की गई।

    By Anjali rai
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 11:52:38 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 01:12:31 PM (IST)
    MP में 12वीं में फर्स्ट आने वाले 7832 विद्यार्थियों को सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिया स्कूटर
    सीएम डॉ. मोहन यादव को एक छात्रा ने स्कूटर पर बैठाकर कार्यक्रम स्थल पर घुमाया।

    HighLights

    1. 7832 मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटर देने का आयोजन भोपाल में हो रहा है।
    2. निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है।
    3. सैनिटेशन और हाईजीन के लिए 61 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में 12वीं परीक्षा में फर्स्ट आने वाले 7832 विद्यार्थियों को सीएम डॉ. मोहन यादव ने आज स्कूटर का तोहफा दिया। भोपाल में हो रहे कार्यक्रम में उस्थित विद्यार्थियों को वाहन प्रदान किए गए। प्रदेश में बाकी विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में स्कूटर खरीदने के लिए राशि ट्रांसफर की गई।

    मध्य प्रदेश सरकार की निःशुल्क स्कूटी प्रदाय योजना के तहत पेट्रोल स्कूटर लेने के लिए 90 हजार और ई-स्कूटर लेने के लिए 1 लाख 20 हजार की राशि प्रदान की जाती हैं। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सैनिटेशन और हाईजीन के लिए 61 करोड़ की राशि प्रदान की गई। 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर हुई।

    naidunia_image

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 7832 टॉपर्स को स्कूटी दी जा रही है। स्टूडेंट्स को अब और ऊंचाईयां मिलेंगी। मध्य प्रदेश आदिकाल से अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जा रहा है। भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार किया है। अब भारत का सबसे अच्छा समय है। बदलते दौर में भारत बहुत तेजी से बदल रहा है।

    नवाचार के लिए सब भारत की तरफ़ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां नहीं होते वहां मंच अधूरा होता है। पड़ोसी देश और हमारे दुश्मन सभी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं।

    naidunia_image

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन काल में कभी कुछ भी नहीं मिला। स्कूलों की हालत बहुत बदतर थी। लैपटॉप तो छोड़ो पेन का ढक्कन भी नहीं मिलता था। टाट पट्टी पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय की स्थिति इतनी ख़राब थी कि लैपटॉप और स्कूटी जैसी सुविधाएं तो दूर, ट्रेन का टिकट तक नहीं मिलता था। यहां तक कि बच्चों को चटाई लेकर स्कूल जाना पड़ता था, यानी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भी भारी कमी थी।

    naidunia_image

    सरकार विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए हर समय तत्पर है। विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। राज्य सरकार ने अब तक 23 हजार से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को अब तक ढाई सौ करोड़ रुपए की लागत से स्कूटी प्रदान की हैं। संबोधन के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने छात्रा के साथ स्कूटर पर पीछे बैठकर सवारी की।

