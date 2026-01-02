मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अब कागजों पर नहीं, ऐप पर मिलेगी छुट्टी... MP में शिक्षकों के लिए नए साल से 'ऑनलाइन लीव' सिस्टम लागू

    MP News: मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से नया सिस्टम लागू किया गया है, जहां अधिकारियों व शिक्षकों को नए साल से उपस्थिति के ...और पढ़ें

    By Anjali raiEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:16:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:16:57 PM (IST)
    अब कागजों पर नहीं, ऐप पर मिलेगी छुट्टी... MP में शिक्षकों के लिए नए साल से 'ऑनलाइन लीव' सिस्टम लागू
    शिक्षकों के लिए नए साल से 'ऑनलाइन लीव' सिस्टम लागू (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों व शिक्षकों को नए साल से उपस्थिति के साथ अब छुट्टियां भी ऑनलाइन मंजूर होंगी। अब ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जनवरी से विभाग के सभी अवकाशों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।

    अब शिक्षकों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि एक क्लिक पर उनकी छुट्टियां मंजूर होंगी। इसमें आकस्मिक अवकाश (सीएल), एच्छिक अवकाश (ओएल), अर्जित अवकाश (ईएल), मेडिकल लीव और चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) शामिल होंगी। जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को अब ईएल की सुविधा भी मिलेगी। 2008 के बाद से शिक्षकों को यह अवकाश मिलना बंद हो गए थे।


    इन्कैश करवा सकेंगे छुट्टियां

    अब साल में 10 ईएल ले सकेंगे। साथ ही अगर यह छुट्टियां बची रहती हैं तो रिटायरमेंट पर इनका नकदीकरण भी हो सकेगा। इसके अलावा जनवरी से विभाग के सभी अधिकारियों, कार्यालय के कर्मचारी और अकादमिक अमले (सीएसी, बीएसी आदि) को भी ऑनलाइन उपस्थिति के दायरे में लाया जा रहा है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी), बीईओ (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर), बीआरसी (विकासखंड स्त्रोत समन्वयक) व क्लर्क पर यह नियम लागू हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

    यह भी पढ़ें- MP के शासकीय स्कूलों में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरुद्ध याचिका शिक्षकों ने वापस ली, यह है कारण

    शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में 300 ईएल मिलेंगी

    शिक्षकों को पूरे सेवाकाल के दौरान 300 ईएल लेने की सुविधा रहेगी। जो शिक्षक यह अवकाश नहीं लेंगे, उन्हें रिटायरमेंट पर 240 दिनों यानी करीब 8 माह का अतिरिक्त एकमुश्त वेतन मिलेगा। यह अवकाश कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान काम करने के लिए मिलता है, जिसे वे व्यक्तिगत काम, छुट्टियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.