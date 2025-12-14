भोपाल में बनेंगी पांच राज्यों के शहरी विकास की नई योजनाएं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में शहरी विकास की नई योजनाएं भोपाल में बनाई जाएंगी। इसे लेकर 20 दिसंबर को भोपाल में क्षेत्रीय बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे।
कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के शहरी विकास का रोडमैप तैयार कर चुनौतियों व समाधान पर भी बात होगी।
इन पांच राज्यों के अधिकारी और मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पांचों राज्य अपने नवाचार और शहरी विकास में क्या काम किए, यह भी बताएंगे।
मध्य प्रदेश की ओर से पीएम आवास, लीगेसी वेस्ट जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक कितना काम हुआ और शहरी विकास में राज्य सरकार ने क्या काम किए, इनका ब्योरा दिया जाएगा।
वहीं, भूमि विकास नियम में संशोधन के साथ ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और मेट्रोपॉलिटन सिटी की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 20 दिसंबर से भोपाल में भी मेट्रो आम लोगों के लिए दौड़ने लगेगी।
इसका लोकार्पण कार्यक्रम मिंटो हॉल में ही होगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुभाष नगर मेट्रो डिपो या एम्स मेट्रो स्टेशन जाकर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
एमपी मेट्रो कारर्पोरेंशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया कि 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया जाएगा। शासन ने लोकार्पण की तारीख आधिकारिक रूप से तय कर दी है और मेट्रो प्रबंधन को इसकी औपचारिक सूचना भेज दी गई है। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन मिंटो हाल में दिन के समय होगा।
बता दें कि पहले चरण में ऑरेंज लाइन के 7.5 किलोमीटर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। यह रूट एम्स मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक रहेगा। इस रूट के शुरू होने से हजारों यात्रियों को रोजाना राहत मिलेगी और दोनों प्रमुख स्टेशनों के बीच यात्रा समय भी काफी घटेगा।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम मध्य प्रदेश मेट्रो कार्पोरेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है।