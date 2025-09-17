मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खाने के पैकेट की तरह शाकाहारी और मांसाहारी होटलों को भी लाल-हरे चिह्न से पहचान दिलाने की तैयारी

    मध्य प्रदेश सरकार होटलों को शाकाहारी-मांसाहारी पहचान के लिए लाल-हरे चिह्न लगाने की तैयारी कर रही है। एफएसएसएआई के एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है। होटल-रेस्टोरेंट के बाहर हरा (शाकाहारी), लाल (मांसाहारी) या आधा-आधा (मिश्रित) निशान लगाने की योजना है। मालिक का नाम भी बोर्ड पर लिखना अनिवार्य हो सकता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को भोजन की प्रकृति स्पष्ट करना है।

    By shashi tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 11:54:56 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 12:08:39 PM (IST)
    खाने के पैकेट की तरह शाकाहारी और मांसाहारी होटलों को भी लाल-हरे चिह्न से पहचान दिलाने की तैयारी
    होटल या रेस्टोरेंट में वेज खाना मिलेगा या नॉन वेज, रेड और ग्रीन मार्क से चलेगा पता। प्रतीकात्मकत तस्वीर

    HighLights

    1. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एफएसएसएआई को भेजा गया प्रस्ताव
    2. होटल बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य करने का सुझाव।
    3. एक्ट में संशोधन से देशभर में लागू हो सकती है व्यवस्था।

    शशिकांत तिवारी, नईदुनिया, भोपाल। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन परोसने वाले होटलों और उनके मालिकों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने मध्य प्रदेश सरकार ऐसी व्यवस्था करवाने की तैयारी कर रही है ताकि बाहर से ही पता चल जाए कि होटल में भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी।

    भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के एक्ट में ऐसा प्रविधान करवाने का प्रयास है कि होटल-रेस्टोरेंट के बाहर लगने वाले बोर्ड में पूर्णतः शाकाहारी के लिए हरा गोल निशान और पूर्णतः मांसाहारी के लिए लाल गोल निशान लगाया जाए। खाने के पैकेट पर भी इस तरह के निशान अनिवार्य रूप से लगाए जाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ लेता है।

    संशोधन होने पर देशभर में लागू हो जाएगी व्यवस्था

    यदि होटल-रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन मिलता है तो आधा हरा और आधा लाल निशान रखने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त होटल चलाने का लाइसेंस लेने वाले का नाम भी बोर्ड पर लिखना अनिवार्य करवाने का सुझाव दिया गया है। अब एफएसएसएआइ इसका परीक्षण कर ड्राफ्ट जारी करेगा। इसके बाद एफएसएसएआई के एक्ट में इसे लेकर संशोधन की उम्मीद है। संशोधन होने पर यह व्यवस्था मध्य प्रदेश ही नहीं देशभर में लागू करना अनिवार्य हो जाएगी।

    इसके अतिरिक्त कई बार होटल के बोर्ड से उसके मालिक का पता नहीं चलता। इस तरह का मामला तब चर्चा में आया था जब कावड़ यात्रा के दौरान इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास कुछ होटलों के बाहर लगे बोर्ड में होटलों के नाम हिंदू रीति-रिवाज वाले थे पर उनके मालिक अन्य समुदाय के थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दुकान, रेस्टोरेंट आदि पर उसके मालिक का नाम लिखने का आदेश दिया था।

    शाकाहारी भोजन घर पहुंचाने वाला भी शाकाहारी हो

    प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार यह प्रयास कर रही है कि खाने के पैकेट की तरह होटलों के बोर्ड में भी हरा और लाल निशान रहे। यह कोशिश भी है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा घरों में खाने-पीने की चीजें पहुंचाने वाले भी उसी तरह का भोजन करने वाले हों यानी शाकाहारी खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले भी शाकाहारी हों।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.