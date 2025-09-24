मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    साइबर अपराधों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में हर पुलिसकर्मी होगा तैयार, डीएसपी की तरह आरक्षक भी पढ़ेंगे पाठ

    मध्य प्रदेश पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार हो रही है। आरक्षक से डीएसपी तक सभी को साइबर अपराध का पाठ पढ़ाया जाएगा। नौ माह के मुख्य प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। इसमें क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब, साइबर सुरक्षा जैसे विषय शामिल रहेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 10:11:45 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 10:13:04 AM (IST)
    साइबर अपराधों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में हर पुलिसकर्मी होगा तैयार, डीएसपी की तरह आरक्षक भी पढ़ेंगे पाठ
    मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए हर पुलिसकर्मी होगा तैयार। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. आरक्षकों के नौ माह के बुनियादी प्रशिक्षण में एक विषय साइबर सुरक्षा का भी होगा।
    2. साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण पुलिस मुख्यालय ने पाठ्यक्रम में किया बदलाव।
    3. मध्य प्रदेश के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना भी है।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। साइबर अपराध की घटनाएं और चुनौतियां बढ़ने के साथ ही पुलिस भी इनसे निपटने के लिए तैयार हो रही है। हर पुलिसकर्मी को साइबर अपराध का पाठ पढ़ाया जाएगा। आरक्षक से लेकर डीएसपी तक सभी को एक तरह का पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। अभी तक डीएसपी के पाठ्यक्रम में अधिक सामग्री थी, पर आरक्षकों को सिर्फ बुनियादी बातें ही बताई जाती थीं। अब आरक्षकों को नियुक्ति के बाद नौ माह के मुख्य प्रशिक्षण में साइबर अपराध दो भागों में पढ़ाया जाएगाा।

    इसकी शुरुआत हाल में आए आरक्षकों के बैच से हो चुकी है। उन्हें सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक बातें भी बताई जाएंगी। जैसे डिजिटल अरेस्ट होने पर तुरंत क्या करना है। केस स्टडीज को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आरक्षकों को तैयार करने के पीछे धारणा यह है कि थाने या हेल्प डेस्क में पीड़ितों का पहला सामना आरक्षक या प्रधान आरक्षक से ही होता है।

    दूसरी बात यह कि प्रदेश सरकार हर जिले में एक साइबर थाना और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने जा रही है। इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। प्रत्येक थाने में कम से कम 70 पुलिसकर्मियों का बल होगा। इसी तरह से हेल्प डेस्क में अलग-अलग पाली में दो-तीन पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी। साइबर अपराध और सुरक्षा की पढ़ाई कर पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों से अगले वर्ष निकलने जा रहे आरक्षकों को यहां पदस्थ किया जा सकेगा। पुलिसकर्मी के दक्ष होने से अपराध की तह तक पहुंचना, अपराधी का नेटवर्क पता करना, ठगी की राशि की रिकवरी में आसानी हो जाएगी।

    मध्य प्रदेश में इस तरह बढ़ा साइबर अपराध

    राज्य में प्रतिवर्ष साइबर अपराध की लगभग पांच लाख शिकायतें आ रही हैं। मई 2021 से जुलाई 2025 के बीच प्रदेश के लोगों से 1054 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई, जबकि इसमें अभी तक लगभग दो करोड़ रुपये की राशि पीड़ितों को वापस मिल पाई है। लगभग आठ प्रतिशत राशि होल्ड है, जो कोर्ट के निर्णय के बाद पीड़ितों को मिल पाएगी। यानी, ठगी की 90 प्रतिशत राशि मिलने के आसार नहीं हैं।

    पाठ्यक्रम में ये विषय किए शामिल

    क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब, साइबर सुरक्षा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मोबाइल सिक्यूरिटी, पासवर्ड सिक्यूरिटी, सुरक्षित ब्राउजिंग, इंटरनेट मीडिया, काल डिटेल रिकार्ड का विश्लेषण, आइपी लाग, सर्वर लाग, जीपीएस डेटा, कंप्यूटर/मोबाइल/नेटवर्क से डेटा रीस्टोर कैसे करें, साइबर ला, विभिन्न तरह के वायरस, डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं की पड़ताल आदि।

    जरूरत के अनुसार बीच-बीच में होगा परिवर्तन

    आरक्षकों को भी डीएसपी की तरह साइबर अपराध और सुरक्षा का विषय पढ़ाया जाएगा। इससे हमारी पुलिस साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी। हर बैच को इसका प्रशिक्षण मिलने के बाद धीरे-धीरे सभी पुलिसकर्मी में इसमें दक्ष हो जाएंगे। जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में बीच-बीच परिवर्तन भी किया जाएगा। - राजाबाबू सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण)।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.