मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के निधन पर परोपकार निधि से परिवार को मिलेगी 5 लाख की मदद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की मृत्यु होने पर परोपकार निधि से दी जाने वाली राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी। इसके लिए के लिए समस्त रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों से वर्ष में 1200 रुपये अतिरिक्त लिया जाएगा। अभी यह राशि अलग-अलग रैंक के अधिकारियों के लिए 600 से 3800 रुपये तक है। इसके अतिरिक्त शिक्षा निधि से दी जाने वाली सहायता भी पहले से डेढ़ गुना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ' वन नेशन- वन यूनिफार्म ' पर विचार केंद्र से निर्णय होने के बाद लिया जाएगा।

रवीन्द्र भवन में शुक्रवार को हुई पुलिस परामर्शदात्री समिति और पुलिस कल्याण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी कैलाश मकवाणा ने की। इस अवसर पुलिस मुख्यालय की सभी शाखाओं के स्पेशल डीजी एवं एडीजी उपस्थित थे। स्पेशल डीजी (कल्याण) अनिल कुमार ने पुलिस कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखे, जिस पर सभी ने सहमति जताई।