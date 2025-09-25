मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Road Accident: मध्य प्रदेश में हर दिन 30 लोगों की जान ले रही गाड़‍ियों की तेज रफ्तार

    मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार वाहन सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण हैं। 2024 में 14,791 लोगों की इसमें मौत हुई, इसमें 75 प्रतिशत मामले तेज गति से जुड़े हुए हैं। दुर्घटनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी से दोगुनी मौतें सामने आई हैं। इस मामले में पुलिस मुख्यालय अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश देगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 10:22:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 11:22:53 AM (IST)
    MP Road Accident: मध्य प्रदेश में हर दिन 30 लोगों की जान ले रही गाड़‍ियों की तेज रफ्तार
    इंदौर में ट्रक दुर्घटना की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर रहता है पुलिस का जोर।
    2. लेकिन तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पुलिस की कार्रवाई से बच जाते हैं।
    3. मध्य प्रदेश में 75 प्रतिशत हादसों की वजह वाहनों की तेज रफ्तार रही।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाया जाए तो हर साल 10 हजार से अधिक लोगों की जान बच सकती है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 75 प्रतिशत मामले तेज रफ्तार के रहे। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2024 में 14 हजार 791 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, जबकि 2023 से 13 हजार 798 लोगों की जान चली गई थी।ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर हुई मौतों की संख्या शहरी क्षेत्र की तुलना में दोगुना से भी अधिक है।

    ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर दुर्घटनाओं से लगभग नौ हजार लोगों की मौत हुई है। पिछले चार वर्ष से यह संख्या आठ हजार से नौ हजार के बीच है। इसका कारण यह है कि भीड़ नहीं होने के कारण लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं। दूसरा यह की सड़कों पर संरक्षा (सेफ्टी) मापदंडों का पालन भी ठीक से नहीं हो पाता।

    naidunia_image

    अंधेरा, अंधा मोड़, संकरी सड़क जैसे ब्लैक स्पाट भी यहां दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुल मौतों में शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के कारण 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पुलिस मुख्यालय अब इस रिपोर्ट के आधार पर सभी जिलों और संबंधित एजेंसियों को दुर्घटनाएं रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने जा रहा है।

    ये है दुर्घटनाओं की बड़ी वजह

    • मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस का अमला मात्र साढ़े तीन हजार है, जबकि जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है उससे इसका दोगुना पुलिस बल चाहिए।

    • मध्य प्रदेश में ब्लैक स्पाट यानी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की संख्या घटने की जगह बढ़ रही है। इनकी संख्या 400 से अधिक है। स्थायी तौर पर इस समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार एजेंसिया रुचि नहीं ले रही हैं।

  • पुलिस की चेकिंग के दौरान चालान की कार्रवाई में सबसे अधिक ध्यान हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर रहता है। दोनों को मिला लें तो प्रतिवर्ष आंकड़ा औसत 10 लाख के ऊपर रहता है, जबकि तेज गति से वाहन चलाने वालों में 50 हजार के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं होती।

    • वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी

    यह सही है कि सड़क हादसों की बड़ी वजह तेज गति से वाहन चलाना है। सभी को गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सड़कें बेहतर होने से रफ्तार भी बढ़ी है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए विशेष अभियान चलाकर भी यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। - शाहिद अबसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पीटीआरआई)।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.