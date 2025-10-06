जहरीले कफ सीरप से मौतों पर मप्र में कार्रवाई, ड्रग कंट्रोलर को हटाया, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर व दो इंस्पेक्टर निलंबित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में जहरीला कफ सीरप देने के बाद किडनी फेल होने से 16 बच्चों की मौत के मामले मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की सख्ती के बाद शासन ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है, जबकि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, छिंदवाड़ा और जबलपुर के औषधि निरीक्षक को निलंबित किया गया है। कफ सीरप पर प्रदेश भर में रोक लगाने, सैंपलिंग नहीं करने और सैंपलों की जांच में देरी के चलते इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

तमिलनाडु सरकार और मध्य प्रदेश औषधि प्रशासन की अलग-अलग जांच में कोल्ड्रिफ ब्रांड के कफ सीरप में जहरीला केमिकल डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) मिलने की पुष्टि के बाद से मुख्यमंत्री यादव ने मामले को गंभीरता से लिया। सोमवार सुबह अपने आवास पर बुलाई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार दोपहर छिंदवाड़ा में मृत बच्चों के स्वजन से भेंटकर उन्होंने यही बात दोहराई। बता दें कि सर्दी-जुकाम और बुखार से पीड़ित चार वर्ष के शिवम राठौर की चार सितंबर को किडनी फेल होने के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद से छिंदवाड़ा के 14 और बैतूल के दो मिलाकर 16 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इसके पहले रविवार रात बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सीरप लिखने वाले शासकीय चिकित्सक प्रवीण सोनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कफ सीरप सहित कंपनी के सभी उत्पादों पर शनिवार को रोक लगाई और एफआइआर दर्ज कराई।