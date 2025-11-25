MP Weather Update: मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। आसमान पर छाए बादलों ने जहां ठंड की रफ्तार को धीमा कर दिया है, वहीं कई जिलों में कोहरा दस्तक देने लगा है।
सोमवार सुबह रीवा में साढ़े आठ बजे दृश्यता घटकर 500 मीटर रह गई, जो मौसम के बदलते मिजाज का संकेत है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादलों की मौजूदगी और हवाओं के बदलते रुख के चलते प्रदेश में ठंड का पैटर्न अस्थिर हो गया है।
उत्तर से आने वाली ठंडी हवा का असर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वोत्तर जिलों में दिखने लगा है। नौगांव में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा। नरसिंहपुर में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री और राजगढ़ में 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। इसके अलावा अधिकांश संभागों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहा।
दक्षिण-पश्चिमी जिलों में बादल छाए रहने से दिन का तापमान बढ़ गया। खंडवा और खरगोन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि नर्मदापुरम, उज्जैन और मंडला में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों में पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के जिलों में ठंड और बढ़ेगी। हालांकि, बादलों की मौजूदगी के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों में केवल उत्तरपूर्वी जिलों में ठंडक में तेजी आएगी, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम का मिलाजुला असर दिखाई देगा।