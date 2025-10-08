मेरी खबरें
    MP में महिला कांग्रेस में भी चलेगा संगठन सृजन अभियान, नवंबर तक होंगी नियुक्तियां

    मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चलाएगी, नवंबर तक नए जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे। पर्यवेक्षक नियुक्त कर वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर पैनल तैयार करेंगे। महिला कांग्रेस भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में जन आंदोलन शुरू करेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 08:58:22 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 09:26:21 AM (IST)
    मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सक्रिय और नेतृत्व क्षमता वाली महिला को अध्यक्ष बनाया जाएगा।
    2. यह प्रक्रिया अक्टूबर अंत तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
    3. नवंबर के पहले सप्ताह में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरह ही मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस में भी संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। नवंबर तक सभी जिला इकाइयों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भवन में आयोजित महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में लिया गया।

    मध्य प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के मुताबिक, बैठक में तय किया गया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस मिलकर पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, जो पूरे प्रदेश के जिलों का दौरा करेंगे। ये पर्यवेक्षक जिला स्तर पर महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करके उनकी राय के आधार पर जिला अध्यक्ष पद के लिए पैनल तैयार करेंगे।

    जन आंदोलन शुरू करेगी

    इसमें से सक्रिय और नेतृत्व क्षमता वाली महिला को जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया अक्टूबर अंत तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि नवंबर के पहले सप्ताह में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। इसके बाद महिला कांग्रेस राज्यभर में भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के विरोध में राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी।

    इसमें महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, महिला अपराध, महिलाओं का लापता होना, महंगाई, लाड़ली बहनों के साथ तीन रुपये प्रतिमाह देने के नाम पर वादा खिलाफी और स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाओं में गिरावट जैसे मुद्दे रहेंगे। नेतृत्व विकास को लेकर होगा प्रशिक्षण- महिला कांग्रेस एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। इसमें नई जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को संगठन प्रबंधन, नेतृत्व विकास और जनसंपर्क कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

