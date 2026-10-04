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त्योहारों पर रेलवे का बड़ा तोहफा, भोपाल होकर चलने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, यात्रियों को मिलेगी राहत

त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल होकर संचालित तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया है। इसस...और पढ़ें

By anjali tomarEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sun, 04 Oct 2026 03:26:26 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Oct 2026 03:38:21 PM (IST)
त्योहारों पर रेलवे का बड़ा तोहफा, भोपाल होकर चलने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, यात्रियों को मिलेगी राहत
त्योहारी सीजन में तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

HighLights

  1. त्योहारी सीजन में तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े
  2. गुना-शिवपुरी समेत कई शहरों के यात्रियों को राहत
  3. इंदौर-सूबेदारगंज और बांद्रा-झांसी स्पेशल ट्रेनें नवंबर तक चलेंगी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भोपाल मंडल होकर संचालित तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार किया है। इससे गुना, शिवपुरी, रुठियाई, चाचौड़ा-बीनागंज और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन विकल्प मिलेंगे। खासतौर पर दीपावली और छठ पूजा के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

इंदौर-सूबेदारगंज स्पेशल (04170) अब 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार चलेगी। वापसी में 04169 सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को संचालित होगी। ट्रेन रुठियाई, गुना और शिवपुरी होकर चलेगी।


बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल (02200) के फेरे 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और वापसी में 02199 के फेरे 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को बढ़ाए गए हैं। यह ट्रेन चाचौड़ा-बीनागंज, रुठियाई, गुना और शिवपुरी होकर जाएगी।

वहीं उधना-प्रयागराज स्पेशल (04106) 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार तथा वापसी में 04105 प्रयागराज-उधना 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को चलेगी। इससे गुजरात, मालवा और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।