डाक विभाग की GDS भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, 100% अंकों वाली 10वीं की फर्जी मार्कशीट से मिली नौकरी, जांच के बाद सेवा समाप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में लगाई गई दसवीं की अंकसूची में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के 100 प्रतिशत अंक हासिल करने का मामला अब जांच के दायरे में है। सामने आया है कि प्रदेश में एक अभ्यर्थी ने एक ही वर्ष की दो अंकसूचियों से दो अलग-अलग जिलों में आवेदन किया।

इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) से जारी पहली अंकसूची में उसके 98.4 प्रतिशत अंक थे। उसके तीन दिन बाद उसी बोर्ड से जारी एक और अंकसूची में उसके 100 प्रतिशत अंक दर्ज हैं। उसे नौकरी मिल गई, लेकिन गड़बड़ी सामने आने पर वर्ष 2025 में उसकी सेवा समाप्त कर दी गई।

गड़बड़ी सामने आने पर वर्ष 2025 में सेवा समाप्त अभ्यर्थी की पहली अंकसूची 24 अगस्त 2021 को जारी हुई, जिसमें 500 में से 492 अंक थे। वहीं, 27 अगस्त को जारी दूसरी अंकसूची में पूरे 500 अंक दर्ज थे। दोनों में नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि और पता समान, लेकिन अनुक्रमांक अलग थे। पहली अंकसूची के आधार पर अशोकनगर जिले में चयन हुआ, लेकिन अभ्यर्थी ने नौकरी नहीं की। वर्ष 2024 में दूसरी अंकसूची के आधार पर निवाड़ी जिले में नियुक्ति मिली। दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने पर वर्ष 2025 में सेवा समाप्त कर दी गई।