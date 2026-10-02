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भोपाल रिटायर्ड IAS हत्याकांड: जिस केयरटेकर को बताया था भला इंसान, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकला एक्सपायर

आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार का अप्रैल 2025 में जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने आया है। यह प्रमाणपत्र एसपी पटियाला कार्यालय से जारी किया गया था, जिसकी वैध...और पढ़ें

By prashant vyasEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 03:29:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 03:30:34 PM (IST)
भोपाल रिटायर्ड IAS हत्याकांड: जिस केयरटेकर को बताया था भला इंसान, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकला एक्सपायर
भोपाल रिटायर्ड IAS हत्याकांड में आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने आया

HighLights

  1. आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने आया
  2. मूलत: उत्तर प्रदेश का रहने वाला है वरुण कुमार
  3. पटियाला में बहन के पते पर बनवाए सभी दस्तावेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आरोपित केयरटेकर वरुण कुमार का अप्रैल 2025 में जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट सामने आया है। यह प्रमाणपत्र एसपी पटियाला कार्यालय से जारी किया गया था, जिसकी वैधता छह महीने थी। नौकरी के लिए बनवाए गए इस सर्टिफिकेट में वरुण को नैतिक चरित्र का अच्छा और अपराधमुक्त व्यक्ति बताया गया था।

हालांकि, प्रमाणपत्र की वैधता खत्म हुए करीब एक साल हो चुका था। भोपाल पुलिस ने भी आरोपित का कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलने से इनकार किया है। पुलिस आधारकार्ड और पेनकार्ड समेत अन्य सभी दस्तावेजों की जांच भी कर रही है।


यूपी का रहने वाला है वरुण

वरुण कुमार मूलत: उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पटियाला में आधार कार्ड समेत उसके अन्य जरूरी दस्तावेज जिस पते पर बनाए गए थे, वह उसकी बड़ी बहन का निकला। पुलिस उसके पिता गब्बर कुमार और सौतेली मां से पूछताछ कर सकती है। जांच में सामने आया है कि वरुण लंबे समय से घर नहीं आया था और अलग-अलग शहरों में रहकर काम करता था। उसकी मां की काफी पहले मौत हो चुकी है।

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इसके बाद पिता ने दूसरी शादी की थी। बताया गया है कि उनकी तीसरी पत्नी एक रिश्तेदार की पूर्व पत्नी है। उधर, पटियाला के नाभा के डीएसपी गुरिंदर सिंह बल ने बताया कि भोपाल पुलिस ने उनसे संपर्क किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वरुण मूलत: उत्तर प्रदेश का निवासी है और नाभा में रहने वाली अपनी बहन के पास रहता था। उसके पूरे विवरण की जांच की जा रही है।