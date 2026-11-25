राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 97 हजार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पोषण आहार पर हर वर्ष करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालत यह है कि हर साल 80 हजार से एक लाख बच्चों को अति गंभीर कुपोषण की स्थिति में अस्पतालों के पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती करवाना पड़ रहा है।

वर्ष 2025-26 में 80 हजार बच्चों को भर्ती कराया गया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से सितंबर तक छह महीने में ही 47 हजार बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। पोषण ट्रैकर और एनएफएचएस-6 के आंकड़ों ने खड़े किए सवाल पोषण ट्रैकर के इस वर्ष अक्टूबर के आंकड़े भी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें प्रदेश में छह वर्ष तक के 51 लाख बच्चों की लंबाई और वजन मापा गया। इनमें 20.78 लाख बच्चे ठिगनापन और 11.88 लाख बच्चे कम वजन के मिले। वहीं, 3.55 लाख बच्चे दुबलेपन के शिकार पाए गए। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दो या तीन श्रेणियों में हों।