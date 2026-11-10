भोपाल में सड़क पर टहल रही लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाला मनचला गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कटाराहिल्स क्षेत्र में सड़क पर टहलने वाली युवतियों और महिलाओं से चलती बाइक पर छेड़छाड़ करने वाले मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित की हरकतों से परेशान कई युवतियों ने विरोध किया, लेकिन अब तक एक ही पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर कटाराहिल्स पुलिस ने कार्रवाई की।

युवती को गलत नीयत से थप्पड़ मारा कटाराहिल्स थाना प्रभारी संतोष रघुवंशी ने बताया कि 23 वर्षीय अभिषेक उइके बर्रई, कटाराहिल्स का रहने वाला है और डिलीवरी ब्वाय का काम करता है। चार नवंबर को गौरीशंकर परिसर के सामने सीएम राइज स्कूल के पास मुख्य सड़क पर एक युवती अपने दोस्त के साथ टहल रही थी। इसी दौरान बाइक से पहुंचे अभिषेक ने पीछे से युवती को गलत नीयत से थप्पड़ मारा और आगे निकल गया।