नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पुरानी जेल रोड पर शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात तेज रफ्तार रेंटल बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क किनारे नाली में जा गिरी। हादसे में मैनिट के बीटेक प्रथम वर्ष के 19 वर्षीय छात्र अथर्व नागर की मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठी उसकी महिला मित्र इशिता घायल हो गई।

पुलिस के अनुसार, देवास निवासी अथर्व ने इसी साल मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) में बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता संजीव नागर किसान हैं।

रेंटल बुलेट से हुआ हादसा



