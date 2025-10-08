विवाह सहायता योजना घोटाला: ईडी की छापेमारी जारी, शोभित त्रिपाठी के खातों में 21.7 लाख फ्रीज, पढ़ें घोटाले की पूरी कहानी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विदिशा के सिरोंज में वर्ष 2019 से 2021 के बीच विवाह सहायता योजना में हुए फर्जीवाड़े के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोपाल, विदिशा, कटनी, छतरपुर में सात स्थानों पर छापेमारी की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के अंतर्गत यह तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी जारी मामले में आरोपित जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी और अन्य जुड़े स्थानों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं, शोभित त्रिपाठी और अन्य के 21.7 लाख रुपये के बैंक खाते और म्युचुअल फंड फ्रीज कर दिए गए, यानी कोर्ट से निर्णय होने तक इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।