भोपाल में मॉल के सैलून में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार स्थित आइबीडी इंपोरिया मॉल के सेकंड फ्लोर पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक ब्यूटी सैलून में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की सूचना मिलते ही मॉल में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची तीन दमकलों ने लगभग पौने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सैलून में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो चुका था।

नजारा देख घबरा गए लोग जानकारी के अनुसार सेकंड फ्लोर पर स्थित इलाइट ब्यूटी सैलून का शटर सुबह खोला गया तो अंदर से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दीं। यह नजारा देखकर कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर टीम के पहुंचने तक आग तेजी से फैल चुकी थी, खासकर सैलून में रखे कपड़े और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने तेजी पकड़ी।