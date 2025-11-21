मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 09:03:24 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 09:03:52 PM (IST)
    भोपाल में मॉल के सैलून में भीषण आग से मची अफरा-तफरी, लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
    1. भोपाल में मॉल के सैलून में लगी भीषण आग
    2. आसपास की दुकानों तक पहुंची आग की लपटें
    3. दुकानों में मामूली नुकसान होने की बात सामने आई है

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार स्थित आइबीडी इंपोरिया मॉल के सेकंड फ्लोर पर शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक ब्यूटी सैलून में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की सूचना मिलते ही मॉल में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची तीन दमकलों ने लगभग पौने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सैलून में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो चुका था।

    नजारा देख घबरा गए लोग

    जानकारी के अनुसार सेकंड फ्लोर पर स्थित इलाइट ब्यूटी सैलून का शटर सुबह खोला गया तो अंदर से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखाई दीं। यह नजारा देखकर कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग घबरा गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर टीम के पहुंचने तक आग तेजी से फैल चुकी थी, खासकर सैलून में रखे कपड़े और ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने तेजी पकड़ी।


    दुकानों में मामूली नुकसान होने की बात सामने आई है

    दमकल अमले ने समय रहते आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोका। अगल-बगल की दुकानों में मामूली नुकसान होने की बात सामने आई है। सैलून में रखे एसी, पंखे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पूरी तरह झुलस गईं। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट बताया गया है। कोलार फायर सब-स्टेशन के प्रभारी पंकज खरे ने बताया कि सूचना मिलते ही तीन दमकलें मौके पर भेजी गई थीं। लोगों की सतर्कता और तुरंत मिली सूचना के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया।

