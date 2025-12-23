भोपाल के सतपुड़ा भवन के पास भयानक आग, 8 किमी दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के सतपुड़ा भवन के समीप मंगलवार दोपहर करीब दो बजे अचानक झाड़ियों में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया, जो करीब आठ किलोमीटर दूर से भी नजर आया। धुएं को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
आग की सूचना मिलते ही निगम की फायर दमकलें मौके पर पहुंचीं। इसके अलावा मंत्रालय से भी एक फायर ब्रिगेड तुरंत रवाना की गई, जबकि दो अन्य दमकलें फतेहगढ़ से पहुंचीं। फायर कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को रिहायशी वल्लभ नगर बस्ती तक पहुंचने से पहले ही काबू में कर लिया गया। गनीमत रही कि आग बस्ती में नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 15 मिनट से अधिक समय तक धुआं आसमान में छाया रहा, जिससे लोग भयभीत हो गए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से 10 से 15 मिनट के भीतर आग पर नियंत्रण पा लिया गया। आग की चपेट में आने से कुछ पेड़ झुलस गए, जबकि मौके पर मौजूद ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त से जुड़ा ढांचा) जलकर खाक हो गया।
आग लगने की सूचना मिलते ही निगम और मंत्रालय की फायर दमकलें मौके पर पहुंच गई थीं। समय रहते कार्रवाई करने से आग पर आसानी से काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। - सौरभ पटेल, फायर ऑफिसर, नगर निगम
