भोपाल के न्यू मार्केट में छोले-भटूरे की दुकान में लगी भीषण आग, 25 फीट ऊपर उठीं लपटें, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित 'बालाजी छोले-भटूरे' दुकान में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के दौरान 25 फीट ऊंची लपटें उठीं और धुआं लगभग दो किलोमीटर दूर एमपी नगर से भी दिखाई दिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय दुकान में भटूरे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान आग लग गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेजी से फैल गईं। दुकान में लगे पर्दों की वजह से आग और विकराल हो गई।

मार्केट में मची अफरा-तफरी

आग की भीषण लपटें देखकर न्यू मार्केट में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर नियंत्रण पाने का काम शुरू किया।

आग 5-6 दुकानों और पास की 10-12 रेहड़ियों तक पहुंच गई। दुकान से सटा खेड़ापति हनुमान मंदिर दीवार के कारण आग से बच गया।आग सबसे पहले छोले-भटूरे की दुकान में लगी, फिर पास की दो मोबाइल शाप, बर्तन और कपड़ा शोरूम तक पहुंची। दुकान में मौजूद लोग जान बचाकर भागे। आग को और फैलने से रोकने के लिए 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं।