भोपाल के भानपुर ब्रिज पर गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, टेलीकॉम केबल भी आई चपेट में, इंटरनेट-मोबाइल सेवा ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के भानपुर ब्रिज पर अचानक गैस पाइपलाइन में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटों को देखकर ब्रिज के आसपास से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। हालांकि, सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 15 से 20 मिनट के भीतर आग और गैस लीकेज पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह गैस पाइपलाइन 'थिंक गैस' कंपनी की बताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि पाइपलाइन के पास से गुजर रही टेलीकॉम केबल भी इसकी चपेट में आ गई। केबल जलने के कारण क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के प्रभावित होने की सूचना है।