MP Police Recruitment: कांस्टेबल बनने को एमबीए-इंजीनियरिंग वाले भी कतार में, 7500 पदों पर होगी भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए इस बार एमबीए, इंजीनियरिंग पास युवाओं ने भी आवेदन किया है। इसके अलावा कई पीजी पास अभ्यर्थी भी शामिल हैं। एमपी कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती-2025 परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छह अक्टूबर तक आवेदन होंगे। अभी तक 29 सितंबर तक अंतिम तारीख थी। अब तक करीब नौ लाख आवेदन हो चुके हैं। पुलिस विभाग में 7,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी।

करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना अधिकारियों का मानना है कि छह अक्टूबर तक करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। इसमें पीजी, एमबीए और कई इंजीनियरिंग पास युवा भी आरक्षक बनने के लिए आवेदन किए हैं। खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ जिलों के युवाओं ने आधिक आवेदन किया है। अधिकारी का मानना है कि आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने से करीब एक लाख आवेदन और आएंगे। अभ्यर्थी छह अक्टूबर तक आवेदन करेंगे और आठ अक्टूबर तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। वहीं अभी ईएसबी की ओर से जारी आदेश में 30 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब आवेदन की तारीख बढ़ाने के कारण इसकी परीक्षा नवंबर में आयोजित होने की संभावना है।