मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल का तालाब बना 'मिनी डल झील'... CM मोहन यादव ने शुरू की शिकारा सवारी, 300 रुपए में कश्मीर वाली फील

    राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की रौनक गुरुवार को कुछ अलग ही थी। हल्की लहरों के बीच जब रंग-बिरंगे शिकारे एक-एक कर पानी पर तैरने लगे तो कश्मीर के श्रीनगर की डल झील जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। जल पर्यटन को बढ़ावा देने राज्य सरकार ने कोलकाता से 20 शिकारा (विशेष नाव) मंगवाई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 10:04:17 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 10:04:17 PM (IST)
    भोपाल का तालाब बना 'मिनी डल झील'... CM मोहन यादव ने शुरू की शिकारा सवारी, 300 रुपए में कश्मीर वाली फील
    भोपाल का तालाब बना 'मिनी डल झील'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की रौनक गुरुवार को कुछ अलग ही थी। हल्की लहरों के बीच जब रंग-बिरंगे शिकारे एक-एक कर पानी पर तैरने लगे तो कश्मीर के श्रीनगर की डल झील जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। जल पर्यटन को बढ़ावा देने राज्य सरकार ने कोलकाता से 20 शिकारा (विशेष नाव) मंगवाई है। इनका संचालन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में शुरू किया गया। उन्होंने शिकारा की सवारी की और तैरते हुए शिकारा से वस्त्र और जैविक उत्पाद भी खरीदे, जिस तरह पर्यटक डल झील में खरीदारी करते हैं। यहां चार और छह सीटर शिकारा उपलब्ध हैं।

    naidunia_image

    मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा संचालन

    बीस मिनट के लिए छह सीटर शिकारा का किराया 450 रुपये और चार सीटर शिकारा का किराया 300 रुपये है। हर शिकारा कश्मीरी शैली में ही सजाया गया है। इनका निर्माण 'फाइबर रीइन्फोर्स्ड पालीयूरीथेन' और उच्च गुणवत्ता वाली नान-रिएक्टिव सामग्री से हुआ है। यह पानी के साथ किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करती।


    naidunia_image

    इससे बड़े तालाब की पारिस्थितिकी और जल की शुद्धता सुरक्षित रहेगी। इनका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बड़ा तालाब शहर की पहचान है और शिकारे इसकी खूबसूरती को अलग स्तर पर ले जाएंगे।

    प्रदेश में जल-पर्यटन का केंद्र बनेगी शिकारा सेवा

    मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शिकारा सेवा प्रदेश में जल-पर्यटन का केंद्र बनेगी। इससे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

    प्रदेशवासी पर्यटन सेवा का लाभ उठाने के लिए आगे आएं। नर्मदा घाटी सहित प्रदेश की बड़ी-बड़ी जल परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने वाली गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान बना रही है। पिछले एक साल में उज्जैन आने वाले पर्यटकों की संख्या सात करोड़ के पार पहुंच गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.