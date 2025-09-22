भोपाल में झांकी में धक्का लगा तो बदमाशों ने नाबालिग के पेट में घोंपा चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीटीनगर क्षेत्र में झांकी निकलने के दौरान धक्का लगने पर गुस्साए बदमाशों ने नौंवीं के छात्र के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू से हमले में युवक घायल हो गया, मौजूद लोगों ने उसे जेपी अस्पताल पहुंचाया, उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया। किशोर हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं टीटीनगर पुलिस ने हत्या का प्रयास का केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आधी रात को दुर्गा जी की झांकी देखने गया था छात्र टीटीनगर थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहरे के अनुसार 15 वर्षीय प्रवीण पिता अजीत कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र में रहकर स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात वह अपने दोस्तों के साथ झांकी देखने के लिए माता मंदिर क्षेत्र आया था। रात करीब एक बजे वहां से झांकी निकल रही थी। इसी दौरान वह दोस्तों के रिवेरा टाउन कॉलोनी के सामने पहुंचा, तभी वहां मौजूद युवकों को धक्का लग गया, इससे गुस्साए बदमाश बाबू उर्फ गोविंदा और सुमित उर्फ कृष्णा ने उसे जमकर पीटा।