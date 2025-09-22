मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में झांकी में धक्का लगा तो बदमाशों ने नाबालिग के पेट में घोंपा चाकू

    टीटीनगर क्षेत्र में झांकी निकलने के दौरान धक्का लगने पर गुस्साए बदमाशों ने नौंवीं के छात्र के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू से हमले में युवक घायल हो गया, मौजूद लोगों ने उसे जेपी अस्पताल पहुंचाया, उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया। किशोर हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 07:52:56 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 07:52:56 PM (IST)
    भोपाल में झांकी में धक्का लगा तो बदमाशों ने नाबालिग के पेट में घोंपा चाकू
    बदमाशों ने नाबालिग के पेट में घोंपा चाकू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीटीनगर क्षेत्र में झांकी निकलने के दौरान धक्का लगने पर गुस्साए बदमाशों ने नौंवीं के छात्र के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू से हमले में युवक घायल हो गया, मौजूद लोगों ने उसे जेपी अस्पताल पहुंचाया, उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया। किशोर हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं टीटीनगर पुलिस ने हत्या का प्रयास का केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    आधी रात को दुर्गा जी की झांकी देखने गया था छात्र

    टीटीनगर थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहरे के अनुसार 15 वर्षीय प्रवीण पिता अजीत कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र में रहकर स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात वह अपने दोस्तों के साथ झांकी देखने के लिए माता मंदिर क्षेत्र आया था। रात करीब एक बजे वहां से झांकी निकल रही थी। इसी दौरान वह दोस्तों के रिवेरा टाउन कॉलोनी के सामने पहुंचा, तभी वहां मौजूद युवकों को धक्का लग गया, इससे गुस्साए बदमाश बाबू उर्फ गोविंदा और सुमित उर्फ कृष्णा ने उसे जमकर पीटा।

    किशोर खून से लथपथ हमीदिया रेफर

    साथ ही बाबू उर्फ गोविंदा ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। हमले के बाद किशोर खून से लथपथ हो गया। आनन-फानन में लोगों ने उसे जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया, वहां से हमीदिया रेफर किया गया, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। उधर पुलिस ने राहुल नगर मल्टी निवासी दोनों बदमाश बाबू उर्फ गोविंदा और सुमित उर्फ कृष्णा को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

    इसे भी पढ़ें... महिला पटवारी को तीन हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने पकड़ा, इस काम के लिए मांगी थी घूस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.