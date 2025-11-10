Bhopal में लव जिहाद की भेंट चढ़ी मॉडल, अस्पताल में छोड़कर मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरार, शरीर पर चोट के निशान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 27 वर्षीय मॉडल की संदिग्ध हालात में मौत ने सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक मृतका अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सोमवार तड़के युवक उसे गंभीर हालत में भैंसाखेड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। युवक की पहचान कासिम नाम से हुई है, जो फिलहाल फरार है।
मृतका की पहचान खुशबू अहिरवार उर्फ खुशी वर्मा (27) के रूप में हुई है। वह बीए की पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थी और पिछले तीन सालों से भोपाल में रहकर मॉडलिंग कर रही थी। स्थानीय ब्रांड्स के लिए शूट करने के साथ वह पार्ट-टाइम जॉब भी करती थी। सोशल मीडिया पर ‘डायमंड गर्ल’ नाम से एक्टिव खुशी के करीब 12 हजार इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे।
घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, खुशबू के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां लक्ष्मी अहिरवार का कहना है कि बेटी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं चेहरे, कंधे और प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खुशबू की बेरहमी से पिटाई कर हत्या की गई है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।