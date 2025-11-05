मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा, बिहार में विरोधियों ने उनका हेलीपैड खोदा, अधिकारियों ने किया खंडन

डिजिटल डेस्कः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को यह दावा करके खलबली मचा दी कि चुनावी राज्य बिहार में उनकी एक रैली के आयोजन स्थल तक जाने वाले हेलीपैड और सड़क सत्तारूढ़ एनडीए के विरोधियों ने खोद दी। मुख्यमंत्री यादव ने बिहार में अपने जनसभा के दौरान इस घटना का जिक्र किया।

वीडियो क्लिप भी शेयर की घटना की जगह का जिक्र किए बिना मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, जब मैं यहां आया, तो मुझे बताया गया कि एनडीए की जीत से डरे हमारे विरोधियों ने हेलीपैड और सड़क खोद दी है। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी जान की परवाह किए बिना मौके पर पहुंच गया।

आज बिहार पहुंचा तो मालूम पड़ा कि विरोधियों ने मुझे रोकने के लिए रास्‍ते और हेलीपैड खोद दिए थे। ऐसे ही दशकों तक बिहार के विकास को भी लूट व अंधकार के पर्याय 'पंजा' और 'लालटेन' वालों ने रोक रखा था। लेकिन उन्हें सूचित हो कि अपने लोगों के बीच आने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा।… pic.twitter.com/oZEXe6xtW8 — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 4, 2025 पटना में रोड शो और मधेपुरा में चुनावी सभा की दिन में मोहन यादव ने पटना में एक रोड शो किया, और शहर के बाहरी इलाके मनेर में एक रैली को संबोधित किया। इसके अलावा, मधेपुरा जिले में एक और चुनावी सभा की। हालांकि, पटना और मधेपुरा, दोनों जिलों के प्रशासन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस दावे का खंडन किया।