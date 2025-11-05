मेरी खबरें
    मुख्यमंत्री मोहन यादव का दावा, बिहार में विरोधियों ने उनका हेलीपैड खोदा, अधिकारियों ने किया खंडन

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया है कि चुनावी राज्य बिहार में उनकी एक रैली के आयोजन स्थल तक जाने वाले हेलीपैड और सड़क सत्तारूढ़ एनडीए के विरोधियों ने खोद दी। घटना की जगह का जिक्र किए बिना उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इसकी एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 07:43:18 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 07:46:10 AM (IST)
    डिजिटल डेस्कः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को यह दावा करके खलबली मचा दी कि चुनावी राज्य बिहार में उनकी एक रैली के आयोजन स्थल तक जाने वाले हेलीपैड और सड़क सत्तारूढ़ एनडीए के विरोधियों ने खोद दी। मुख्यमंत्री यादव ने बिहार में अपने जनसभा के दौरान इस घटना का जिक्र किया।

    घटना की जगह का जिक्र किए बिना मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, जब मैं यहां आया, तो मुझे बताया गया कि एनडीए की जीत से डरे हमारे विरोधियों ने हेलीपैड और सड़क खोद दी है। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी जान की परवाह किए बिना मौके पर पहुंच गया।


    पटना में रोड शो और मधेपुरा में चुनावी सभा की

    दिन में मोहन यादव ने पटना में एक रोड शो किया, और शहर के बाहरी इलाके मनेर में एक रैली को संबोधित किया। इसके अलावा, मधेपुरा जिले में एक और चुनावी सभा की। हालांकि, पटना और मधेपुरा, दोनों जिलों के प्रशासन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस दावे का खंडन किया।

    समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने कहा, हमें ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। दरअसल, संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों ने भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी है।

    इसी तरह की राय जताते हुए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने पीटीआई को बताया, ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं आई है।

    संपर्क करने पर मधेपुरा के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने पीटीआई को बताया, सोमवार को उनकी जनसभा के दौरान मधेपुरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मधेपुरा में उनके जनसभा संबोधन के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे।

    (समाचार एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)

