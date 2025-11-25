मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    खजुराहो में दो साल की कार्ययोजना बनाएगी मोहन यादव सरकार, कैबिनेट की बैठक भी वहीं होगी

    MP News: 13 दिसंबर को मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके पहले आठ और नौ दिसंबर को खजुराहो में विभागों की दो वर्ष की उपलब्धियों, नवाचारों, आगामी वर्षों के प्रमुख लक्ष्यों, चुनौतियों और कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। नौ दिसंबर को कैबिनेट की बैठक भी खजुराहो में होगी, जो बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 08:31:43 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 08:31:43 PM (IST)
    खजुराहो में दो साल की कार्ययोजना बनाएगी मोहन यादव सरकार, कैबिनेट की बैठक भी वहीं होगी
    खजुराहो में दो साल की कार्ययोजना बनाएगी मोहन यादव सरकार

    HighLights

    1. सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों और कार्य योजनाओं पर होगी चर्चा
    2. एक से पांच दिसंबर तक विभागवार समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री
    3. पूरे प्रदेश में एक दिसंबर को मनाई जाएगी गीता जयंती

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके पहले आठ और नौ दिसंबर को खजुराहो में विभागों की दो वर्ष की उपलब्धियों, नवाचारों, आगामी वर्षों के प्रमुख लक्ष्यों, चुनौतियों और कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। नौ दिसंबर को कैबिनेट की बैठक भी खजुराहो में होगी, जो बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दी।

    कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रम कानून के संबंध में लिए गए निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद की ओर से आभार जताया गया। कहा गया कि श्रम से संबंधित 44 कानून के स्थान पर केवल चार कानून की व्यवस्था से उद्योग व्यापार जगत को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। यह कानून पूरे देश में एक साथ लागू होंगे।


    मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि भारत में जन्मी मादा चीता मुखी ने पांच शावकों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि भारतीय वनों में चीता प्रजाति के अनुकूलन का महत्वपूर्ण संकेत है। इससे देश में जैव विविधता के संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हो रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा।

    पीएमश्री पर्यटन हेली सेवा से प्रदेश ने हवाई पर्यटन के एक नए युग में प्रवेश किया है। इससे धार्मिक, वाइल्डलाइफ और वेलनेस सेक्टर में हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। श्रद्धालु एक ही दिन में भगवान महाकाल और ओंकारेश्वर दोनों ज्योर्तिलिंग के दर्शन कर सकेंगे।

    पूरे प्रदेश में एक दिसंबर को मनाई जाएगी गीता जयंती

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक दिसंबर को गीता जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। कुरूक्षेत्र में 24 नवंबर से एक दिसंबर तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश भी भागीदारी कर रहा है। इसमें जय श्रीकृष्णा नृत्य नाट्य, श्री कृष्ण लीला, कृष्णायन, जनजातीय एवं लोकनृत्य, चित्र प्रदर्शनी इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के 313 विकासखंडों, 55 जिला मुख्यालयों एवं 10 संभागों में श्रीकृष्ण परंपरा के आचार्यों की सन्निधि में तीन लाख गीता प्रेमी श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक का सस्वर पाठ करेंगे।

    दस कंपनियों के निवेश से 27,800 को मिलेगा रोजगार

    बैठक में बताया गया कि इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैदराबाद में हुई उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा में 10 कंपनियों ने 36 हजार 600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे लगभग 27 हजार 800 रोजगार सृजित होंगे। इसमें एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 29 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ग्रीनको कंपनी की योजना पांच साल में 25 हजार करोड़ के निवेश की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.