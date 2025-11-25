खजुराहो में दो साल की कार्ययोजना बनाएगी मोहन यादव सरकार, कैबिनेट की बैठक भी वहीं होगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके पहले आठ और नौ दिसंबर को खजुराहो में विभागों की दो वर्ष की उपलब्धियों, नवाचारों, आगामी वर्षों के प्रमुख लक्ष्यों, चुनौतियों और कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी। नौ दिसंबर को कैबिनेट की बैठक भी खजुराहो में होगी, जो बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को दी।

कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रम कानून के संबंध में लिए गए निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद की ओर से आभार जताया गया। कहा गया कि श्रम से संबंधित 44 कानून के स्थान पर केवल चार कानून की व्यवस्था से उद्योग व्यापार जगत को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। यह कानून पूरे देश में एक साथ लागू होंगे।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बताया कि भारत में जन्मी मादा चीता मुखी ने पांच शावकों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि भारतीय वनों में चीता प्रजाति के अनुकूलन का महत्वपूर्ण संकेत है। इससे देश में जैव विविधता के संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हो रहे प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। पीएमश्री पर्यटन हेली सेवा से प्रदेश ने हवाई पर्यटन के एक नए युग में प्रवेश किया है। इससे धार्मिक, वाइल्डलाइफ और वेलनेस सेक्टर में हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। श्रद्धालु एक ही दिन में भगवान महाकाल और ओंकारेश्वर दोनों ज्योर्तिलिंग के दर्शन कर सकेंगे।