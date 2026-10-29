चंद्रमा के दर्शन से पूरा होगा करवा चौथ का व्रत, जानिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत एमपी के सभी जिलों में चंद्रोदय का समय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने व्रत रखा है। रात में चंद्रमा के दर्शन और पति की आरती कर महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंगरौली जिले में रात करीब 8 बजकर 1 मिनट पर चंद्रोदय होगा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की सीमा के आखिरी जिले आलीराजपुर में यह 8:41 पर दिखाई देगा।

पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज अर्णब चक्रवात के असर की वजह से बादल छाए रहने के आसार हैं, ऐसे में यहां चंद्रमा का दिखना मुश्किल होगा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आसमान खुला रहेगा। महिलाएं शाम को सोलह शृंगार कर भगवान गणेश और चौथ माता का विधिवत पूजन करेंगी। चंद्रोदय के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर पति के हाथों करवे से जल ग्रहण कर व्रत को पूर्णता प्रदान करेंगी।