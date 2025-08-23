मप्र में 14 हजार से अधिक कैदियों को सजा में 60 दिनों की छूट, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की घोषणा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के 21 हजार दंडित कैदियों में से 14 हजार को सजा में 60 दिन की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह घोषणा की है। यह छूट केवल उन्हीं कैदियों पर लागू होगी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) व जेल नियमों के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उनका कारावास के दौरान आचरण संतोषजनक रहा हो।

आतंकवाद, यौन अपराध और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषी कैदियों को इस घोषणा के लाभ से वंचित रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जेल विभाग को रिहाई प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे कैदियों की समाज में सम्मानजनक वापसी हो सके।