MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जीतू पटवारी के बयान पर मचा बवाल, कैबिनेट का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान देकर फंस गए है। महिलाओं के शराब सेवन को लेकर उनके विवादित बयान पर बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है।
मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी को आसान बनाने के लिए खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को देने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी और पीडीएस दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हुई है।
करंजिया वनपरिक्षेत्र के बांग्ला दादर गांव में छत्तीसगढ़ से भटका नर हाथी घुस आया और ग्रामीण भदरू (60) पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है।
डिंडौरी। जिले के मेहंदवानी विकासखंड अंतर्गत शासकीय मॉडल कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा 9वीं की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा के परिजन और स्थानीय लोग छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
डिंडौरी में शिक्षकों और अधीक्षकों के मनमानी तरीके से किए गए थोकबंद तबादलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इन तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया था, लेकिन आदेश के पांच दिन बाद भी जिला स्तर पर अमल न होने का मामला अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गया है।