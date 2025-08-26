मेरी खबरें
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जीतू पटवारी के बयान पर मचा बवाल, कैबिनेट का बड़ा फैसला

    MP News | MP Top News | महिलाओं के शराब सेवन को लेकर जीतू पटवारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने हमलावर रुख अपनाया है। मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। डिंडौरी में शिक्षकों और अधीक्षकों के मनमानी तरीके से किए गए थोकबंद तबादलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 05:55:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 05:55:11 PM (IST)
    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें

    HighLights

    1. तबादला आदेश निरस्त होने का मामला CM तक पहुंचा।
    2. मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर रहेगा अवकाश।
    3. घर में सो रहे बुजुर्ग को हाथी ने सूंड से उठाकर पटका।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान देकर फंस गए है। महिलाओं के शराब सेवन को लेकर उनके विवादित बयान पर बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

    मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर रहेगा अवकाश

    मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

    फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा आसान

    मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी को आसान बनाने के लिए खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को देने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी और पीडीएस दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हुई है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

    घर में सो रहे बुजुर्ग को हाथी ने सूंड से उठाकर पटका

    करंजिया वनपरिक्षेत्र के बांग्ला दादर गांव में छत्तीसगढ़ से भटका नर हाथी घुस आया और ग्रामीण भदरू (60) पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

    तेज बुखार से छात्रा की मौत पर बवाल

    डिंडौरी। जिले के मेहंदवानी विकासखंड अंतर्गत शासकीय मॉडल कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा 9वीं की छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा के परिजन और स्थानीय लोग छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

    तबादला आदेश निरस्त होने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा

    डिंडौरी में शिक्षकों और अधीक्षकों के मनमानी तरीके से किए गए थोकबंद तबादलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने इन तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया था, लेकिन आदेश के पांच दिन बाद भी जिला स्तर पर अमल न होने का मामला अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

