MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : जीतू पटवारी के बयान पर मचा बवाल, कैबिनेट का बड़ा फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान देकर फंस गए है। महिलाओं के शराब सेवन को लेकर उनके विवादित बयान पर बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर रहेगा अवकाश मध्‍य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा आसान मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी को आसान बनाने के लिए खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को देने का फैसला किया है। उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी और पीडीएस दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाने की योजना भी शुरू हुई है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें) घर में सो रहे बुजुर्ग को हाथी ने सूंड से उठाकर पटका करंजिया वनपरिक्षेत्र के बांग्ला दादर गांव में छत्तीसगढ़ से भटका नर हाथी घुस आया और ग्रामीण भदरू (60) पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)